Il malore poi la corsa in ospedale. Come sta Loredana Bertè

Sono ore di apprensione quelle che i fan di Loredana Bertè stanno vivendo a seguito della notizia del ricovero in ospedale dell'artista. La cantante si è sentita male poco prima di un concerto e il suo staff ha utilizzato i social network per annunciare la cancellazione dello spettacolo e parlare delle precarie condizioni di salute della Bertè. Questo è bastato per gettare nel panico i suoi sostenitori, che da ore si chiedono come stia Loredana.

Il malore poi il ricovero

Oltre 1600 persone la aspettavano fuori dal teatro Brancaccio a Roma per un concerto, ma Loredana sul palco non è mai salita. Nella tarda serata di lunedì 11 marzo, il suo staff ha diramato una nota sui social, che ha gettato nel panico i fan: " Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale, che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve ". Chi la aspettava da ore fuori dal Brancaccio è così tornato a casa con l'amaro in bocca e tanta preoccupazione. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall'entourage di Loredana Bertè. Sul suo account Instagram è ben visibile il post con i quale il suo staff ha informato i fan dell'annullamento del concerto in programma lunedì 11 marzo al teatro Brancaccio di Roma, che è già stata riprogrammata per il prossimo 15 aprile.

Il precedente un anno fa

Un anno fa Loredana Bertè ebbe un altro malore, che la fece finire in ospedale e la costrinse a sospendere il suo tour. Era aprile e la cantante venne ricoverata in ospedale per un non precisato problema di salute. In quel momento le sue condizioni preoccuparono notevolmente, perché la sorella Leda parlò di un intervento chirurgico. L'operazione venne confermata poche settimane dopo dalla stessa Loredana, che si mostrò sui social da una stanza del San Raffaele di Milano. Durante la diretta dall'ospedale la Bertè parlò di una terapia da seguire, presumibilmente legata all'intervento ma i motivi del ricovero non vennero rivelati. Oggi come allora lo stato di salute di Loredana torna a preoccupare i fan.

Come sta Loredana Bertè

Sulle sue condizioni di salute c'è ancora il massimo riserbo. "Era già a Roma da ieri e non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso", ha chiarito un portavoce della cantante, che si sarebbe sentita male già in mattinata ma avrebbe resistito fino al tardo pomeriggio, quando ha ritenuto opportuno farsi visitare in ospedale. Nonostante le rassicurazioni del suo staff, che ieri sera scriveva sul web "Vi daremo notizie a breve", cosa sia realmente accaduto a Loredana Bertè e come stia ora non è chiaro. Si vocifera che l'artista sia ancora ricoverata in una clinica in zona Gianicolo a Roma per gli accertamenti del caso e notizie sulle sue condizioni potrebbero arrivare nelle prossime ore. Quello che è certo è che in programma c'è un concerto imminente - il 15 marzo a Varese - che ancora non è stato cancellato. Intanto i suoi fan si stringono virtualmente attorno a lei.