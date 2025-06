Si canta con "Tim Summer"

Ascolta ora 00:00 00:00

Se avete voglia di estate, musica, allegria, ma siete costretti a rimanere nelle vostre città o paesi, potete almeno godervi di riflesso la mega carrellata di popstar e di brani del momento con il Tim Summer Hits. Le quattro seratone che danno il via all'estate romana, da sabato a martedì prossimo, infiammeranno piazza del Popolo e si potranno vedere in onda su Raiuno in prima serata a partire da venerdì 13 giugno, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste di Carolina Di Domenico, e verranno rese disponibili anche su RaiPlay.

Saranno ancora Carlo Conti e Andrea Delogu a tenere le redini degli appuntamenti, a ingresso gratuito per il popolo della musica romano. Tantissimi gli artisti che animeranno il palco in ognuna della sere. Sabato, tra gli altri, si esibiranno Aiello, Boomdabash e Loredana Bertè, Ghali, Sangiovanni, Tredici Pietro. Domenica sarà la volta, sempre tra gli altri, di Brunori Sas, Carl Brave, Chiara Galiazzo, Coez, Diodato, Emis Killa, Noemi, Olly, Tananai.

Lunedì Alessandra Amoroso, BigMama, Gabbani (foto), Renga, Leo Gassmann, Lorenzo Fragola, Sabrina Salerno. Martedì Achille Lauro, Alex Britti, Alfa, Annalisa, A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi, BigMama: insomma musica per tutti i gusti e con i più nomi più popolari.