"Si vedeva il p...". Rimosso il video di Enrico Nigiotti dedicato ai figli. L'ex Amici sbotta sui social

" Sono d'accordo con le policy che vietano di mostrare le parti intime dei minori, ma così è assurdo ". Enrico Nigiotti si è sfogato su Instagram, denunciando quanto accaduto nelle scorse ore, quando il videoclip della sua canzone "Ninna Nanna" è stato rimosso da YouTube a causa di contenuti proibiti. L'artista toscano non ha preso bene la decisione della popolare piattaforma di streaming e si è sfogato sui social network con un lungo video messaggio destinato ai suoi fan.

Perché il video è stato rimosso

Il video del brano, che il cantante livornese ha dedicato ai suoi due figli, Duccio e Maso, non contiene immagini scabrose ma gli amministratori della popolare piattaforma di streaming hanno ravvisato una violazione delle policy sui minori. Come ha spiegato l'ex talento di Amici in un reel pubblico sulla sua pagina Instagram: "Per realizzare il video abbiamo utilizzato un vecchio filmato del mio primo bagnetto, avevo venti giorni, ma a quanto pare c'è un frame di cinque secondi dove si vede il mio pisellino sott'acqua. Mai avrei messo i miei figli nudi sul web". Per questo motivo il videoclip è stato rimosso da YouTube a tre mesi esatti dalla pubblicazione. Una decisione che Enrico Nigiotti ha definito assurda ma chè stato costretto ad accettare.

Le parole di Nigiotti sui social