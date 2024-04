"Sono caduto a terra dopo essere svenuto... è un danno irreversibile": la rivelazione choc di Piero Pelù

Con l'uscita del suo nuovo singolo “Maledetto cuore”, primo estratto dell'album “Deserti” il cui debutto è atteso per il prossimo 7 giugno, Piero Pelù racconta del periodo difficile appena trascorso, sia per i problemi che nell'estate del 2023 lo hanno costretto a cancellare il tour che a causa della forte depressione di cui è stato vittima.

"È stato un incidente sul lavoro" , spiega al Corriere l'ex frontman dei Litfiba, "ero in studio di registrazione e ho subito uno choc acustico" . "Avevo appena cambiato cuffie e il fonico non ha fatto bene i calcoli: ho perso i sensi, sono cascato a terra" , prosegue il cantante. La situazione, tuttavia, si è aggravata ulteriormente per il suo atteggiamento sbagliato, dato che, come ammesso candidamente dallo stesso cantante, dopo quell'episodio non ha effettuato alcun controllo medico, trascurando il suo problema.

"Il danno è irreversibile" , rivela, "ho recuperato un po’ ma da questi choc non si guarisce" . L'unica soluzione è quella di limitare la portata del problema, anche grazie alla tecnologia. "Un sistema acustico ben calibrato mi permette di affrontare di nuovo il palco" , spiega Pelù, "devo creare l’inferno sonoro fuori, ma in cuffia è come se avessi Casadei".

Non si tratta, tuttavia, delle uniche difficoltà da lui affrontate nell'ultimo anno: ad esse si è infatti aggiunta una grave forma di depressione. "Alle preoccupazioni per la salute, si sono sommati i pensieri legati alla fine dei Litfiba" , precisa il cantante. "Ho cercato un aiuto professionale, cui mi rivolgo ancora, e sono riuscito ad aprire delle belle porte. In “Maledetto cuore”, ad esempio, canto 'ho bisogno di te': lo diciamo raramente, ma abbiamo bisogno degli altri per non perderci in quei buchi neri con cui sto facendo i conti" , rivela.

La rottura con Ghigo Renzulli è stata inattesa e molto sofferta. Dopo il tour di addio del 2022 le loro posizioni sono rimaste molto distanti e, evidentemente, anche inconciliabili. "Il mio essere Litfiba nel profondo, me lo sono pure tatuato sulla pancia a fine tour" , dichiara ancora Piero Pelù. "Ho sperato che gli ego si calmassero e che, nonostante gli annunci, non sarebbe stato l’ultimo tour. E invece... Non si cambia la testa della gente".

Il cantante non risparmia poi una frecciatina all'ex storico collega. "E dire che siamo persone mature, non una boyband" , considera.

"C’è chi vuole rimanere ancorato al passato, vedi anche il momento storico che stiamo vivendo oggi - conclude - e chi invece cerca di mantenere viva la parola libertà che nel caso di un artista significa sperimentare”