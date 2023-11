Uno spettacolo travolgente e ricco di emozioni nel “vortice” di Annalisa al Mediolanum Forum

Un’entrata scenica quella di Annalisa che ha coronato un anno di grandi successi al Medioanum Forum di Assago. La cantante si è calata dall’alto all’inizio dello spettacolo, il gesto era simbolico di “lasciarsi cadere nel vortice” ha spiegato proprio per riprendere il titolo dell’ottavo album in studio “E poi siamo finiti nel vortice” pubblicato da Warner Records. La star ha poi dedicato un tributo anche a Prince e agli indimenticabili anni 80.

Nel “vortice” di Annalisa

Un show ricco di energia, spettacoli di luce e tanta voglia di coinvolgere il pubblico. Questo è stato il concerto di Annalisa che ha debuttato nel capoluogo lombardo. La produzione è stata affidata a Jacopo Ricci che ha saputo offrire un prodotto in grado di trasmettere le sfumature artistiche della cantante che chiude il 2023 con tanti successi e l’ingresso del nuovo album “E poi siamo finiti vortice” in testa alla classifica ufficiale Fimi/Gfk. Le coreografie coinvolgenti a cura di Simone Baroni, che ha diretto i dodici ballerini presenti sul palco, hanno saputo valorizzare al meglio le emozioni che Annalisa ha voluto trasmettere al suo pubblico.



Un percorso condiviso

La cantante ha ringraziato chi da sempre ha condiviso con lei questo lungo percorso: “Essere qui significa tantissimo, era da tanti anni che sognavo di farci un concerto. Sono molto felice dopo una lunga attesa, spero di aver accontentato chi era presente questa sera, ed è bello condividere tutto ciò con le persone che sono state con me da sempre”. Tra i suoi fedelissimi Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che si è occupato di curare anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads).

I brani

Tra i brani cantati durante lo show troviamo Euforia, La crisi a Sanint-Tropez, Se avessi un cuore, Bollicine, Ragazza Sola e Movimento Lento. Ci sono poi anche Nuda, Tropicana e Disco Paradise assieme a Tsunami, Direzione la vita, Bye Bye, Rosso corallo e Mon amour. Una splendida performance anche al pianoforte con Il mondo prima di te e Dieci. Tra le ultime anche un tributo agli anni 80 con Purple rain, in un confronto con la stampa Annalisa ha raccontato: “Questa canzone mi è molto cara. Si contestualizza nel mondo che sono andata a riscoprire, il mondo degli anni 80, di quando ero bambina e che mi fa sentire a casa. Un arcobaleno emotivo dove mancava proprio quel colore”.



L’essere donna

Annalisa ha poi dialogato con la stampa in merito al messaggio che ha voluto trasmettere sul suo essere donna: “In questo show c’è il voler trasmettere la forza che si trova in ognuno di noi, sicuramente, per quanto mi riguarda, vivo il mio essere donna con molto entusiasmo, molto orgoglio, ho cercato di mettere tutto questo nello spettacolo”. Un plauso va anche agli outfit scelti per il concerto che hanno giocato un ruolo fondamentale nella scenografia, la cantante ha spiegato: “La moda è un bellissimo modo per aggiungere qualcosa. Ci regala un sacco di ispirazioni, i grandi brand riescono a creare microcosmi”.