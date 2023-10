Lorella Cuccarini e il ritorno in Rai: ecco perché ha detto no

Ascolta ora: "Lorella Cuccarini e il ritorno in Rai: ecco perché ha detto no"

Per il quarto anno consecutivo Lorella Cuccarini è nella squadra dei docenti della scuola di "Amici di Maria De Filippi". Il ruolo di insegnante le è congeniale e i rapporti con i colleghi e con Maria sono talmente perfetti da averla spinta a rifiutare una grossa proposta di lavoro arrivata direttamente da viale Mazzini. La notizia risale a giugno scorso - come il suo "no, grazie" - ma solo oggi la showgirl ha motivato il suo rifiuto a tornare in Rai da grande protagonista: " Ad Amici sto veramente bene, mi sento come in famiglia" .

La proposta della Rai

Cinque mesi fa, durante un'intervista rilasciata a TvBlog, Lorella Cuccarini confessò di essere stata contattata dal direttore intrattenimento Daytime Rai, che aveva una proposta allettante per un ritorno sulle reti nazionali in grande stile. " Mi ha proposto la fascia delle ore 14 di Rai1 ", rivelò la showgirl, svelando che nei piani di viale Mazzini c'era la volontà di affidarle la conduzione del programma pomeridiano, che ha sostituito "Oggi è un altro giorno", condotto da Serena Bortone. La scelta della Cuccarini, però, non fu quella sperata dalla Rai e, con i dovuti ringraziamenti, Lorella scelse di rimanere in Mediaset nel programma di Maria De Filippi. Alla conduttrice, la showgirl deve tanto, lo ha ammesso lei stessa nel 2021 quando - a un anno dall'addio a "La vita in diretta" - le scrisse una lettera: " Un anno fa, ero stanca e sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu e mi hai dato fiducia" .

I motivi del "no" alla Rai

Oggi Lorella Cuccarini è al suo quarto anno ad "Amici", in un ruolo chiave - quello di insegnante - che sente suo. " Sono ad un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia", ha dichiarato nell'ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, aggiungendo: "Ci sono situazioni magiche in cui tutto è perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di 4 ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione ".