Chi è Nico, il figlio di Toto Cutugno fuori dal matrimonio accolto dalla moglie Carla

A 80 anni si è spento Toto Cutugno, cantante simbolo del panorama italiano. Da tempo malato, è scomparso questo pomeriggio attorno alle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano. La malattia l'ha tenuto lontano dalle scene per lungo tempo ma durante tutti gli anni di attività è stato un punto di riferimento. "L'Italiano", brano del 1983, è la sua canzone simbolo, il brano che, a parte l'Inno di Mameli, riesce a unire tutti gli italiani sotto le sue note. Ha raggiunto la popolarità in Italia ma anche all'estero, in particolare in Sudamerica e in Russia, al punto tale che l'Ucraina l'aveva inserito in una lista nera allo scoppio della guerra. Della sua vita privata non si sa molto a parte un dettaglio: è stato sempre molto riservato e si sa solo che è stato sposato con Carla e che ha avuto un figlio, ma non è dalla consorte.

Nicolò Cutugno, infatti, è frutto dell'amore di Toto Cutugno con un'amante, Cristina. Nonostante questo avvenimento, il cantante ha sempre raccontato che la moglie ha continuato a stargli al fianco. " Ero e sono sposato con Carla e volevo un figlio. E questo figlio, Nico, l’avevo avuto da Cristina. Carla poteva cacciarmi di casa e invece non lo ha fatto. Al contrario, la prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome ", ha spiegato il cantante, mettendo in evidenza il grande cuore e la grande intelligenza della donna che lo ha accompagnato per tutta la vita. Di Nicolò Cutugno si sa molto poco, è un ragazzo riservato e lontano dal mondo dello spettacolo. Nel 2018, intervistato dal Corriere della Sera, ha rivelato che il ragazzo aveva " 28 anni, è laureato in Economia ed è uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare ".

Molto meno si sa della moglie Carla, che ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori, nonostante la grande popolarità del marito. Si sa che i due si sono sposati nel 1971 e che tra loro c'è stato un grande amore. E non sarebbe potuto che essere così, visto il tradimento che la donna ha perdonato al marito.