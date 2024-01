Salta il concerto di Elodie. Cosa è successo alla cantante

Dopo la performance di Palermo dell'ultimo dell'anno che ha infuocato piazza Politeama con quasi 10mila persone, oggi la cantante Elodie, come milioni di italiani, è stata vittima dell'influenza ed è stata costretta a dare forfait al concerto di Teramo dove era attesissima. Per lo stesso motivo, qualche giorno fa sempre a Teramo era saltato anche il concerto di Daniele Silvestri riprogrammato per il 6 gennaio.

Il messaggio social

A comunicare ufficialmente l'annullamento è stata la Acs che aveva organizzato l'evento del primo gennaio in piazza Martiri, ma anche la cantante ha inviato un messaggio tramite i suoi social. “ Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse, ho una forte tracheite. I medici che mi hanno visitato stamattina mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi.Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi “.

Come sta ora Elodie

La cantante dopo la comunicazione social e la raccomandazione dei medici si sta riposando per riprendere soprattutto le funzioni vocali visti i prossimi numerosi impegni che la vedranno protagonista in tutta Italia. Con lei il fidanzato Andrea Iannone, presente anche alla serata palermitana della fine dell'anno.

Quando verrà riprogrammato il concerto

Si attendono comunicazioni ufficiali per capire se i biglietti saranno rimborsati o si prevede un’altra data a stretto giro. Nel frattempo si sta valutando sull’ipotesi del 7 gennaio, in caso di via libera da parte dei medici.