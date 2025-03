"Tutta l'Italia" a San Marino

Ascolta ora 00:00 00:00

Potrebbe pure capitare che vinca Gabry Ponte (foto) e sia lui a rappresentare la Repubblica di San Marino con il brano Tutta l'Italia all'Eurovision, la più importante kermesse musicale europea che si terrà a maggio (e dove per l'Italia canterà Lucio Corsi). Paradossi del Festival della piccola Repubblica, il San Marino Song Contest, in cui possono partecipare artisti di tutti i paesi europei e il cui vincitore andrà appunto all'Eurovision. Ma sono soprattutto gli artisti italiani a disputarsi il passaggio in Europa (come fece Achille Lauro nel 2022). Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il San Marino Song Contest 2025 andrà in onda sabato in diretta tv e radio alle 20.30 su San Marino Rtv, Radio San Marino, Rai Radio2 anche in Visual sul canale 202, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+. Il vincitore sarà decretato da una giuria di esperti.

Gli artisti in gara: Bianca Atzei (Italia), Besa (Albania), Boosta (Italia), Vincenzo Capua (Italia), Pierdavide Carone (Italia), Marco Carta (Italia), Luisa Corna (Italia), CuRLi (Svezia) Elasi (Italia), Haymara (Italia), KiNG FOO (Slovenia), Paco (San Marino), Gabry Ponte(il cui brano era la sigla di Sanremo), Questo e quello (Italia), Silvia Salemi (Italia), Angy Sciacqua (Belgio), Taoma (Italia), Teslenko (Ucraina), The Rumpled (Italia), Giacomo Voli (Italia). Ospiti della serata, Cristiano Malgioglio con le sue incursioni, La Rappresentante Di Lista e Senhit.