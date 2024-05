"Tutti i cellulari in tasca". Achille Lauro rimprovera il pubblico al Concertone

In un Concertone del Primo Maggio ancora a secco di vere polemiche ci ha pensato Achille Lauro a mettere un po' di pepe all'evento. Quello del cantante non è stato un violento sfogo contro il pubblico, ma comunque una sorta di frecciatina che da molti è stata vista come un rimprovero nei confronti del pubblico presente. Sempre più frequentemente chi partecipa a esibizioni dal vivo non rinuncia a immortalare tutto con il cellulare attraverso video e foto piuttosto che godersi il momento. E potrebbe essere stata proprio questa la motivazione che ha spinto Lauro De Marinis a rivolgersi senza mezzi termini alla platea del Circo Massimo.

Achille Lauro si stava esibendo sulle note di Rolls Royce, brano che portò a Sanremo 2019 classificandosi al nono posto. Improvvisamente, accompagnato dalla base strumentale della canzone, ha richiamato l'attenzione del pubblico e lo ha punzecchiato: " Com'è, Roma? Tutti i cellulari in tasca, grazie. Domani lo raccontate ". Un invito esplicito a mettere da parte i telefonini e ad ammirare l'esibizione per custodirla nel cassetto dei ricordi e non nella memoria degli smartphone.

Un concetto assai condivisibile, considerando che anche in altre performance del Concertone del Primo Maggio non è passata inosservata la distesa di giovani con i cellulari in mano per riprendere gli ospiti sul palco. In effetti da diversi artisti questo viene considerato un elemento di poca educazione e di scarso rispetto nel confronto dello spettacolo offerto. Evidentemente una larga parte di chi assiste ai concerti non considera che un ricordo riesce a riaffiorare meglio se lo hai vissuto direttamente con i tuoi occhi invece che fissando lo schermo del telefonino spinto dalla frenesia di pubblicare il contenuto sui social.

Anche quel " domani lo raccontate " pronunciato da Achille Lauro ha un suo senso di base: perché bisognerebbe preferire la logica del postare video e foto sul web per far sapere agli utenti della Rete di essere presente a quell'evento piuttosto che viverlo in modo da poterne fare un ricordo davvero personale?

Che ricordi del #Concertone quando tutti ballavano e le mani in alto creavano delle coreografie.

Ora si vedono solo cellulari. — Raffo act ii (@Raffop) May 1, 2024

La schiera del pubblico con gli smartphone in mano non è passata inosservata su X (ex Twitter). Più di qualche telespettatore da casa ha notato un particolare assai criticato: " Che ricordi del Concertone quando tutti ballavano e le mani in alto creavano delle coreografie. Ora si vedono solo cellulari "; " Tutti con i cellulari in mano e nessuno che balla o canta godendosi la festa. Bah… ".

Achille Lauro che non vuole i cellulari durante la performance ma il pubblico risponde con un 'Me ne frego!'

Spazio anche all'ironia con tanto di riferimento a Me ne frego di Sanremo 2020: "".