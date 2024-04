Ultimo lancia l'album Altrove. Morgan s'infuria: "Appropriazioni indebite"

La notizia era nell'aria da diverse settimane e ora è arrivata la conferma: Ultimo è pronto a tornare protagonista nella scena musicale italiana con un nuovo album dopo Alba, il lavoro in studio pubblicato al termine dell'esperienza di Sanremo 2023 in cui si è classificato al quarto posto. Le otto nuove canzoni faranno parte dell'ultimo progetto che prenderà il nome di Altrove. Ed è stata appunta la titolazione del disco a scatenare la reazione di Morgan che, senza mandarle a dire, si è rivolto direttamente al cantautore romano con parole assai pungenti.

Marco Castoldi ha fatto notare a Ultimo che proprio Altrove è la denominazione di un suo brano, una delle canzoni più famose del suo repertorio. Il pezzo è contenuto nell'album Canzoni dell'appartamento, pubblicato il 2 maggio 2003. Una provocazione o una scelta frutto del caso? Morgan è stato molto duro e, nella lettera pubblicata integralmente sul sito Mowmag, ha parlato di " appropriazioni indebite " e non ha risparmiato una ramanzina colorita al cantautore che a breve tornerà a prendersi la scena con nuovi brani inediti.

Dal suo canto Morgan ha confessato di conoscere " superficialmente " il lavoro di Ultimo, ma al tempo stesso ha aggiunto che la grande ammirazione con cui viene descritto dal vasto pubblico lo ha portato a rivolgersi nei suoi confronti utilizzando le stesse modalità con cui si parla a un grande artista: " Mi è sembrato un po' strano che tu abbia intitolato l'album Altrove, non per altro, ma perché una citazione riporta la fonte, altrimenti è una sottrazione indebita di paternità di un'opera ".

A quel punto Marco Castoldi ha aperto due scenari possibili: se il titolo rappresenta un omaggio alla sua canzone " credo che la cosa andrebbe comunicata "; se invece si è trattato di un dettaglio a cui non ha presto attenzione " te lo sto facendo sapere, ma penso che qualcuno probabilmente te lo abbia già fatto notare ". Morgan ha voluto mettere le cose in chiaro: considerando che comunque il confronto è tra il nome di un album e il titolo di una canzone, non è una questione di diritti ma di idee artistiche.

Il cantante ha continuato il monito facendo una riflessione su quello che dal suo punto di vista è una tendenza a riservare scarso slancio per dare sfogo alla fantasia e per sperimentare, denunciando che ormai c'è chi preferisce accontentarsi " di una minestra riscaldata quando invece si potrebbero cucinare delle superbe pietanze fresche ".

Io cercherei di avere più fiducia nelle tue risorse, e se credi un po’ in te, vedrai che non avrai più bisogno di fare appropriazioni indebite

Dunque - facendo un richiamo proprio all'impegno inventivo, alla ricerca e alla modernità come elementi indispensabili per un artista che vuole essere chiamato tale - ha lanciato la stoccata finale: "". C'è da attendersi una replica o Ultimo preferirà lasciarsi scivolare tutto addosso?