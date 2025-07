Ultimo supera Vasco: ecco come ha ottenuto questo record

Durante le tappe allo Stadio Olimpico di Roma dello scorso fine settimana, Ultimo ha tenuto i fan col fiato sospeso, dichiarando di dover fare quello che sarebbe stato senza dubbio l'annuncio più importante della sua carriera. Come molti fan del cantante romano hanno ipotizzato, l'annuncio riguardava il mega raduno che il cantautore - all'anagrafe Niccolò Moriconi - farà il 4 luglio 2026 alla Vela di Calatrava, nel quartiere romano e periferico di Tor Vergata. Ultimo ha annunciato quello che sarà ricordato come il raduno degli Ultimi durante il concerto all'Olimpico del 13 giugno, il decimo Olimpico nella carriera del cantante. Con il titolo La favola per sempre, Ultimo ha voluto regalare ai suoi fan e a quella che si riconosce nella "generazione Ultimo" un punto di incontro, una reunion che, nel 2026, rappresenterà l'unica data per il cantautore nato e cresciuto nel quartiere San Basilio, dove la scorsa domenica ha trasmesso in diretta il live show, nel parchetto in cui ha mosso i primi passi come essere umano e come musicista.

I biglietti per La favola per sempre sono stati messi in vendita martedì 15 luglio alle ore 14. Il "parco" è stato diviso in settori, ognuno dei quali contraddistinto dal titolo di un album del cantante, da Pianeti a Alba, da Peter Pan a Altrove. Non appena si sono aperte le vendite, il sito di Ticketone - che è riuscito a reggere il flusso degli internauti senza andare in blocco - ha messo in fila i vari acquirenti, che hanno potuto comprare i biglietti con una relativa tranquillità. Nell'arco di tre ore, comunque, tutti i biglietti sono stati venduti. In centottanta minuti Ultimo ha venduto 250.000 biglietti, realizzato un vero e proprio record internazionale. Ultimo è infatti diventato l'artista italiano con il maggior numero di spettatori paganti per un singolo concerto. Come si legge su OndaRock, il primato fino a questo momento era stato di Vasco Rossi che, nel 2017, aveva venduto 225.000 biglietti per il suo concerto a Modena Park.

Alla notizia del sold out, Ultimo ha fatto un post sul suo account Instagram ufficiale, annunciando il concerto del prossimo anno come "il concerto più grande di sempre". Ha poi corredato la didascalia mettendo una citazione del suo amatissimo brano 22 settembre, immancabile in ogni scaletta di ogni tour, che recita: "Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta, cantare in pieno inverno per dar la primavera." Prima di questo, però, il cantante aveva già condiviso un'altra immagine per presentare l'evento, e aveva scritto: "Questo non sarà solo un concerto.

Questo è il raduno degli ultimi. Questa è la favola per sempre. 4 Luglio 2026.Per la storia." E, alla fine, ha avuto ragione lui, perchè con questo concerto Ultimo