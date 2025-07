Ultimo e "l'annuncio più importante della carriera". Le prime indiscrezioni

Ultimo è alle prese con il suo nuovo tour che lo sta portando in giro per l'Italia, in stadi quasi completamente sold out. Ultimo - all'anagrafe Niccolò Moriconi - è approdato ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma per la prima di tre serate che il cantautore farà nella sua città natale. E proprio a Roma Ultimo farà quello che lui stesso ha definito sul suo account di X "l'annuncio più importante della mia carriera." L'appuntamento è, dunque, per la tappa di domenica 13 luglio, l'ultima di quelle romane. Non è la prima volta che Ultimo sceglie il palco dell'Olimpico per raccontare ai suoi fan i momenti più importanti della sua vita: lo aveva già fatto lo scorso anno quando aveva presentato sul palco la compagna Jacqueline incinta del loro primo figlio, Enea. Inutile dire che, dopo aver ricevuto la notizia dell'annuncio, i fan di Ultimo hanno cominciato a fare le prime ipotesi e a condividere sui social le loro impressioni.

Per molti, l'annuncio di Ultimo riguarderà il già tanto chiacchierato "raduno degli Ultimi", un evento di dimensioni grandiose atteso per il 2026 e dedicato a tutti i tantissimi fan del cantante romano, che nelle sue canzoni hanno trovato la propria voce. Il raduno si dovrebbe svolgere a luglio dell'anno prossimo alla Vela di Calatrava, nel quartiere Tor Vergata di Roma, come sembrerebbe suggerire anche il videoclip dell'ultimo brano realizzato dal cantautore, Bella davvero. Secondo altri, invece, l'Olimpico domenica sera diventerà la cornice scelta da Ultimo per chiedere alla compagna Jacqueline di sposarlo, mettendo a tacere le tante voci che poche settimane fa li davano alle prese con una crisi di coppia. Questa seconda opzione, però, sembra quella meno probabile. Primo perché Ultimo ha parlato di un annuncio importante per la sua "carriera" e non per la sua "vita privata" e in secondo luogo perché anticipando l'annuncio avrebbe rovinato la sorpresa per la compagna.

Inoltre, a suggerire che l'annuncio potrebbe avere a che fare proprio con il mega-evento del 2026, c'è l'organizzazione che il cantante ha voluto per domenica 13 luglio. Mentre lui sarà sul palco a cantare all'Olimpico, infatti, sarà organizzata una diretta streaming al "parchetto". Si tratta del parco urbano nel quartiere San Basilio, nei pressi di Via Corinaldo, dove Ultimo ha passato l'adolescenza e dove ha dato vita a moltissimi brani che ora rappresentano dei punti fissi della sua discografia. Il "parchetto" è anche il luogo in cui i fan di Ultimo si incontrano per cantare insieme. In occasione del " mio decimo Stadio Olimpico " e del concerto del 13 luglio, come ha scritto lui stesso sul suo account Instagram, " ho pensato di farvi un regalo: ci sarà un maxischermo al parchetto, dove tutto è iniziato. Trasmetteremo tutto il concerto in diretta, come fosse una finale dei mondiali. Non si pagherà un biglietto, potrete vivere il concerto gratuitamente. " Per accedere all'evento - andato sold out in pochissimi minuti - bisognava prenotare il proprio posto, per poter così accedere all'evento nell'evento.

"Un mio regalo per dimostrarvi l'amore che provo per voi e per sapere che mentre sarò a suonare per la decima volta all'Olimpico ci sarete anche voi a cantare insieme a me dal posto in cui sono nato."

Il cantante romano ha poi concluso il suo post scrivendo: