Il vero significato della canzone "Ogni volta" di Vasco Rossi

Ci sono canzoni che entrano nel cuore e nella testa oltre che nelle classifiche, diventando così dei classici. "Ogni volta", il singolo di Vasco Rossi inserito nell'album del 1982 "Vado al Massimo", è uno di questi e poco importa che abbia compiuto proprio quest'anno quarant'anni. Il pezzo rimane uno dei più trasmessi in radio e si è adattato ai tempi che passano, trovando spazio sulle piattaforme social e musicali (su Spotify è stato ascoltato oltre 28 milioni di volte).

Apprezzato dai boomer ma anche dalle nuove generazioni, "Ogni volta" è uno dei brani a cui Vasco tiene di più e il testo è legato indissolubilmente al padre, Carlino, morto nel 1979 per un malore improvviso, che il rocker di Zocca non ha mai superato: " Non ero pronto, è stato come cadere a terra e rialzarmi, improvvisamente adulto ".

Un viaggio intimo e doloroso

Il testo è carico di sofferenza e dietro a tutti gli " ogni volta ", ripetuti continuamente, si nasconde la costante mancanza della figura paterna nella vita del cantante: " E ogni volta che viene giorno, Ogni volta che ritorno, Ogni volta che cammino e Mi sembra di averti vicino ". La canzone, che per molti fan racchiude il vero animo del Blasco, porta a galla dubbi e insicurezze e attraverso ogni strofa l'artista si mette a nudo di fronte al suo pubblico con tutte le sue fragilità.

Anche se per molti "Ogni volta" sembra parlare di dipendenze (forse legate anche alla droga) i fan hanno sempre voluto cogliere nel testo di questa struggente ballad una dedica d'amore profonda e triste all'uomo. Una canzone in grado di lasciare un vuoto nell'anima e rivolta al padre, morto quando il rocker aveva 27 anni. Una poesia di ogni momento della sua vita in cui la figura paterna è mancata, quando invece avrebbe dovuto essere presente nei momenti belli e quelli tristi: " Ogni volta che non guardo in faccia a niente. E ogni volta che dopo piango. Ogni volta che rimango con la testa tra le mani. E rimando tutto a domani, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino ".

"Pensavo fosse un esercizio utile a me e basta"