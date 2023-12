Finale di Sanremo in prima fila gratis? Ecco come partecipare al concorso Rai

Quante volte sarà capitato di viaggiare con la mente e immaginare di poter assistere di persona alla finale del Festival di Sanremo? Per alcuni si tratta di una possibilità a portata di mano, mentre per molti rappresenta un'utopia considerando le difficoltà economiche che - specialmente alla luce dei rincari generalizzati - rendono complicata e spesso inimmaginabile una spesa del genere. C'è però un'opportunità: quella di vivere gratuitamente la magica atmosfera della kermesse della canzone italianaa e l'emozione dell'ultima serata, quella conclusiva in cui viene proclamato il vincitore.

A rendere noti i dettagli è stata la Rai, che ha comunicato la scelta della Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi istituzionali di offrire a quattro ragazzi e ai relativi accompagnatori un'esperienza unica senza fare i conti con una spesa esorbitante. Di cosa si parla? Nello specifico viene previsto un soggiorno dal 10 all'11 febbraio 2024 nella splendida realtà che offre la città di Sanremo. Per partecipare è necessario essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento; l'iniziativa è rivolta ai giovani abbonati tv nati non prima dell'1 gennaio 1994 e agli abbonati tv con figli o nipoti con data di nascita compresa tra l'1gennaio 1994 e il 31 dicembre 2007.

#Sanremo2024, quattro giovani, ospiti della #Rai, per assistere alla serata finale.

Per partecipare scrivere una mail a iniziativasanremo.canone@rai.it entro il 10 gennaio 2024.

Tutte le info: https://t.co/ibmhQMeB0u@SanremoRai pic.twitter.com/GHAOGsl111 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 12, 2023

Cosa bisogna fare per provare a vincere? Per aderire all'iniziativa bisogna scrivere alla casella email iniziativasanremo.canone@rai.it: la finestra disponibile va dal 10 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024. Basterà semplicemente indicare il nome e il cognome dell'abbonato, il codice fiscale e il recapito telefonico. Se l'abbonato invece vuol far partecipare il proprio figlio deve fornire anche i suoi nominativi e codice fiscale; se desidera coinvolgere suo nipote allora deve indicare pure i dati del titolare dell'abbonamento della famiglia di appartenenza.

Se si tratta di un minore di età al 22 gennaio 2024, data in cui verranno estratti i vincitori, la partecipazione sarà consentita previa accettazione di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale. Viene specificato che la Rai sosterrà per il vincitore e il relativo accompagnatore le spese relative al biglietto di ingresso al Festival, ai pasti, al pernottamento e al trasferimento dal luogo di residenza a Sanremo (e ritorno). Si procederà all'estrazione dei vincitori, nell'ambito di un concorso a premi, nella giornata di lunedì 22 gennaio 2024 alla presenza di un notaio.