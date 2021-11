A un anno dalla morte di Maradona l’Italia e Napoli ricordano il campione argentino

È trascorso quasi un anno dalla morte del fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona. Il 25 novembre 2020 il “pibe de oro” ha lasciato questo mondo, anche se la sua immagine non sarà mai più dimenticata. Dopo dodici mesi dalla prematura scomparsa fervono i preparativi in ogni parte del mondo per celebrare quello che viene definito il più grande calciatore di tutti i tempi. In Italia, ci ha pensato la televisione di Stato a rendere omaggio a Maradona. Domani, alle ore 18.20, la storica trasmissione di Rai2 Dribbling dedicherà la puntata al “pelusa”, con un reportage in Argentina e a Napoli. Gli ospiti partenopei saranno lo scrittore Maurizio De Giovanni, il regista Paolo Sorrentino, che ha realizzato il film È stata la mano di Dio, candidato agli Oscar in America, e Diego junior, il figlio napoletano avuto con Cristiana Sinagra.

Sempre nella giornata di domani, in seconda serata, alle ore 23.30, Tg2 Dossier manderà in onda una trasmissione dal titolo “Senza Diego”, un excursus sulla vita di Maradona raccontato dai suoi compagni di squadra del Napoli Bruno Giordano e Giuseppe Bruscolotti, dall’allora presidente Corrado Ferlaino, dal procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rhao e dal capo ultrà della Curva B Gennaro Montuori, conosciuto da tutti con l’appellativo di “Palummella”. In Campania, invece, diverse saranno le iniziative organizzate in onore del “pibe de oro”. Da mercoledì 24 a venerdì 26 novembre, a Carinaro, nel Casertano, ci sarà una mostra celebrativa, a ingresso gratuito, con l’esposizione di alcuni cimeli unici di Maradona: casacche del Napoli e dell’Argentina, scarpini da gioco e palloni firmati.