Assaltano distributore di carburanti con pistole e fucili: caccia a 5 rapinatori

Attimi di terrore, nella serata di ieri, al distributore di carburanti “Merlino gas” di Grumo Nevano, nel Napoletano. Cinque rapinatori, armati di pistole e fucili a pompa, hanno preso d’assalto la pompa di benzina che si trova a pochi passi dall’asse mediano. A quell’ora erano diversi gli automobilisti fermi alle colonnine per fare rifornimento e si è temuto che potesse accadere il peggio. I malviventi hanno chiesto ai gestori di dare loro l’incasso della giornata e hanno portato via oggetti e soldi in possesso di due benzinai.

La scena si è svolta in pochi minuti. Chi era in coda alla fila delle vetture in attesa di essere servito ha deciso di fare marcia indietro e di scappare per evitare per evitare eventualmente di trovarsi coinvolto in una sparatoria. Coloro che erano vicini al distributore, invece, hanno assistito alla rapina messa a segno dai ladri, i quali, appena venuti in possesso del bottino, sono fuggiti dileguandosi in poco tempo.

Le forze dell’ordine, come riporta il quotidiano Il Mattino, sono giunte sul posto dopo la chiamata dei gestori del distributore di carburanti e hanno inviato le indagini per scoprire gli autori della rapina. I carabinieri, una volta raccolte le testimonianze dei presenti, hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali si spera di poter identificare i malviventi.