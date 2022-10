Atp Napoli, si lamenta il tennista Barrientos: "Cacciato dall’hotel mentre giocavo"

Ancora disagi e disservizi al torneo Atp Tennis Napoli dopo l’episodio dello slittamento delle gare di qualificazione in conseguenza delle cattive condizioni dei campi da gioco. Questa volta è un tennista a lamentarsi della scarsa organizzazione, il colombiano Nicolas Barrientos che, su Twitter, ha pubblicato un post dicendo di essere stato cacciato, insieme alla moglie, da un hotel. Tutto ciò a sua insaputa, poiché stava giocando una partita di doppio. “Questo è il colmo. Come può succedere in un ATP 250? - ha scritto l’atleta 35enne -. Nemmeno in un challenger mi era mai capitata una cosa del genere. Forse è successo al mio compagno di doppio in un challenger organizzato dalla stessa azienda” .

Sui social anche il video girato da Barrientos al suo ritorno in hotel dopo il match. “Sono arrivato in albergo – ha continuato - dopo aver giocato la mia partita alle 17 e ho trovato tutti i miei effetti personali e quelli di mia moglie nell'atrio, male imballati, con varie cose sparse per terra. Ho controllato la mia mail e vedo un'e-mail arrivata alle 16, mentre stavo giocando, che mi informava che dovevo cambiare nuovamente hotel. Mi avevano già cambiato una volta albergo, il secondo giorno” . Insomma, un disastro, che secondo il colombiano denota “scarsa organizzazione e pianificazione” .

Barrientos, come riporta il portale Live tennis.it, è ritornato anche sulla condizione dei campi. “Penso – ha evidenziato – di non dover nemmeno menzionare il fatto dei campi che tutti conoscono. Le qualificazioni e il primo turno di doppio si sono giocati in un club a 40 minuti dal club ufficiale. Per non parlare del fatto che il torneo ha pochissime auto e, quindi, gli spostamenti sono più difficili” . Poi, la stoccata finale: “Niente di tutto questo è casuale. La scarsa organizzazione e pianificazione di questo torneo ha reso impossibile affrontare i problemi che si sono presentati. Spero che l'ATP Tour adotti misure per evitare che i giocatori debbano affrontare queste situazioni” . Intanto, per il momento, i titolari dell’hotel incriminato non hanno commentato l’episodio che li ha visti protagonisti.