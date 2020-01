L'auto in doppia fila blocca il bus

È diventata un disagio quotidiano per autobus e grossi automezzi la sosta selvaggia nel centro di Napoli. Ancora una volta alcuni pullman di linea sono stati costretti a manovre pericolose per districarsi nei vicoli stretti, il tutto davanti agli occhi dei vigili urbani. Emblematico l’ultimo video di un cittadino inviato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, in cui si vedono due autobus dell’Anm fermi, perché bloccati da due auto parcheggiate in malo modo.

Gli agenti della polizia municipale, in mancanza del carro attrezzi, hanno fatto fare inversione ai mezzi pubblici e hanno potuto solo multare gli automobilisti indisciplinati. “Ogni giorno – ha detto Borrelli – ci giungono diverse segnalazioni di situazioni estreme di parcheggio selvaggio che congestionano le strade e creano impedimenti importanti ai cittadini, agli automobilisti e al trasporto pubblico. Ogni giorno autobus di linea restano intrappolati a causa delle auto in sosta in doppia fila e ciò genera un effetto domino di caos e disagi in una situazione già di disagio per il trasporto pubblico”.

Questi parcheggi impropri e illeciti sono opera di incivili e vengono gestiti da abusivi che, pur di favorire i loro incassi, sistemano le auto in ogni anfratto, rimpinzando le strade di macchine senza alcun senso logico e civile. “Bisogna allora intervenire duramente – ha concluso il consigliere regionale – multando e rimuovendo le auto in divieto di sosta e segnalando tutti coloro sopresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo”. Poco più di un mese fa, sempre a Napoli, è stato filmato un autobus turistico bloccato nella curva di piazza dei Martiri a causa dei mezzi parcheggiati in sosta vietata.

Una scena che si ripete spesso in un’area dove, praticamente ad ogni ora del giorno, sono presenti veicoli parcheggiati fuori dagli spazi consentiti. Ovviamente alle spalle dell’autobus, lungo via Domenico Morelli, si è generato il caos con decine di automobili in attesa della svolta del mezzo. L’ennesima testimonianza dell’inciviltà dilagante. In precedenza, invece, è rimasta imbottigliata per diversi minuti nel traffico del centro di Napoli un’ambulanza diretta in ospedale. Da un lato della carreggiata una fila di vetture parcheggiate in sosta vietata, dall’altra un manto di nevischio che impediva qualsiasi manovra. Il mezzo di soccorso aveva un paziente a bordo, che doveva essere trasferito con urgenza nel reparto ospedaliero. Una residente ha girato un video dalla finestra della propria abitazione. In quel caso le immagini mostravano la difficoltà a transitare da parte del veicolo del 118.

