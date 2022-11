Circumvesuviana, si scoperchia treno: sfiorata tragedia

Ancora guai per la Circumvesuviana, una delle principali arterie del trasporto pubblico nell’area vesuviana. Come se non bastassero ritardi, cancellazioni e problemi tecnici nelle ultime ore il sindacato Orsa ha denunciato sui social un evento pericoloso a bordo in treno che non è finito in tragedia forse solo per un colpo di fortuna.

Nella mattinata di mercoledi 2 novembre un convoglio Eav partito da Sorrento alle 7.12 e diretto a Napoli ha perso dei pezzi nella parte del tetto. "L’Eav sta provando a mettere in esercizio i treni 'cabriolet'. Al di là della facile battuta, registriamo un evento gravissimo, che non ha avuto conseguenze drammatiche per puro caso. La copertura di un treno si è staccata dal tetto ed avrebbe potuto colpire i viaggiatori in attesa nelle stazioni con conseguenze che non osiamo immaginare" , ha scritto Orsa in un post pubblicato su Facebook.

Ad accorgersi che qualcosa non andava, racconta il Corriere del Mezzogiorno, sono stati il macchinista e il capotreno. Sul monitor, infatti, era segnalato un guasto al caricabatterie. Arrivati alla stazione di Castellammare di Stabia è stato verificato che a saltare era stata parte della copertura che impermeabilizza il tetto del vagone.

Ovviamente la corsa è terminata lì. Per ragioni di sicurezza era impossibile proseguire. I passeggeri, tra cui molti pendolari diretti a lavoro, hanno aspettato circa mezz’ora per salire su un nuovo convoglio diretto a Napoli. L’incidente, per fortuna, oltre ai disagi non ha provocato feriti. Ma la situazione, come spiega il sindacato, è divenuta insostenibile.

"Dalla dirigenza daranno sicuramente colpa alla vecchiaia dei treni, ai rami degli alberi vicini alla linea ferroviaria o magari anche agli alieni… (dimenticando che la legge gli consente e gli impone di tagliare i rami indipendentemente dalla proprietà degli alberi stessi, DPR. 753/1980, ma nulla prevede per gli alieni). La verità è una sola, inequivocabile, ed è sotto gli occhi di tutti !! Non viene fatta una manutenzione preventiva sui treni e neanche sulle linee ferroviarie" , si legge ancora nel post.