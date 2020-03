Coronavirus, la circolare del Viminale scatena la furia delle Regioni

Il governo cambia ancora le regole e scoppia la bufera. La circolare del Viminale ha scatenato l'ira delle Regioni.

"Non è questo il momento di abbassare la guardia. La circolare diffusa dal ministero dell'Interno rischia di creare un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora", ha tuonato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Che poi ha aggiunto: "Il provvedimento ministeriale potrebbe essere inteso come un segnale di allentamento delle misure di contenimento assunte finora. Misure rigide, importanti, che hanno però consentito di contenere la curva dei contagi del coronavirus. La luce in fondo al tunnel rischia di allontanarsi o di spegnersi del tutto nel momento in cui vengono trasmessi messaggi ambigui: l'indicazione utile per tutti deve essere quella di rimanere a casa, ancora per qualche settimana. Solo così riusciremo a sconfiggere questo nemico subdolo e invisibile".

Non si è fatta attendere la reazione del vulcanico governatore della Campania Vincenzo De Luca che, subito dopo la diffusione delle nuove direttive ministeriali, ha contestato con veemenza la scelta di allentare le restrizioni in prossimità del picco epidemico per le Regioni del Centro-Sud.

" Considero gravissimo il messaggio proveniente dal Ministero dell'Interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. - ha scritto il governatore in una nota diramata su Facebook - Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia è ormai alle nostre spalle. Si ignora tra l'altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l'ondata più forte di contagio. Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio ".

De Luca ha espresso netto disappunto per la nuova circolare emessa dal capo di gabinetto Piantedosi circa la possibilità di passeggiare in prossimità della propria abitazione ribadendo che, in Campania, continueranno a perdurare i divieti in seno all'ordinanza regionale. Dunque, niente jogging né passeggiate all'aria aperta, fosse anche solo per sgranchirsi le gambe. " Ribadisco che in Campania rimane in vigore l'ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale. - precisa ancora una volta - Si ribadisce che è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging ".