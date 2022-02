De Luca: "Questo fiume di denaro del Pnrr non lo abbiamo visto"

È diventato quasi abituale l’appuntamento della domenica sera nel salotto televisivo di Rai 3 Che tempo che fa, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Sempre più spesso il governatore è ospite del conduttore Fabio Fazio che stimola la verve polemica dell’esponente politico campano su argomenti di interesse nazionale. Ieri il presentatore ha stuzzicato De Luca sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che, secondo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intercettati in un fuori onda, sarebbero troppo sbilanciati verso il sud.

“Quando ho letto dei miei amici Attilio Fontana e Beppe Sala che dicevano sud, sud, sud mi sono persino entusiasmato, ma noi questo fiume di denaro del Pnrr non lo abbiamo visto” . Ha usato l’ironia il governatore campano per commentare il pensiero dei suoi colleghi settentrionali, ma non è sembrato essere molto divertito dalle loro esternazioni, carpite solo per caso. “Con i fondi del Pnrr – ha continuato De Luca – dobbiamo raggiungere il riequilibrio territoriale, sociale e di genere. Sono i tre obiettivi che riguardano il divario tra nord e sud. E raggiungerli significa far fare all'Italia un salto di qualità come sistema produttivo nella sua interezza” .

Fazio ha chiesto al governatore della Campania il perché della mascherina ancora obbligatoria all’aperto solo nella sua regione. “La nostra – ha spiegato De Luca – è una interpretazione in senso restrittivo delle norme nazionali. In Campania abbiamo un atteggiamento di maggiore prudenza perché siamo la regione con la maggiore densità abitativa. La mascherina resta obbligatoria anche all'aperto perché, come si fa a misurare gli assembramenti? Mi pare un gesto di responsabilità mantenerla sempre: per altre due settimane” .

Nessun accenno è stato fatto, come sottolinea il quotidiano la Repubblica, allo scontro tra De Luca e la funzionaria del ministero della Cultura sui provvedimenti paesaggistici. Il Ministro Dario Franceschini aveva chiesto le scuse del governatore, mai arrivate, per le frasi poco eleganti utilizzate contro la dirigente.