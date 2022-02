De Magistris: "Siamo pronti per fondare un nuovo partito"

Non si arrende l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Dopo lo smacco delle elezioni regionali in Calabria, dove il magistrato si era candidato come presidente, arriva l’annuncio degli stati generali per la costituzione di un nuovo soggetto politico. L’occasione per rendere pubblica l’iniziativa è stata data dall’assemblea di Democrazia e Autonomia (DemA), il movimento legato a De Magistris fin dai tempi dell’elezione a sindaco della città partenopea. L’incontro, avvenuto online nel rispetto delle regole anti Covid-19, ha visto la partecipazione di oltre cento delegati da ogni parte d’Italia.

L’ex primo cittadino, nella sua relazione introduttiva, ha spiegato qual è il progetto in vista delle prossime elezioni politiche. Ecco alcuni passaggi dell’intervento del capo di DemA riportati dal quotidiano Napoli Today. “I giorni scorsi, nei quali si è svolta l’elezione del presidente della Repubblica, sono stati una pagina triste per la vita politica del nostro Paese – ha detto De Magistris –. Siamo convinti che in questo momento storico occorra un cambio di passo, che si debba tornare a parlare dei bisogni della gente e della attuazione dei diritti dei cittadini così come recita la nostra Costituzione” .