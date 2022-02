Docente picchiato a sangue per aver richiamato gli alunni. "Temo che i mandanti siano i genitori"

L’aggressione è avvenuta fuori casa sua, a sangue freddo, al termine di un raid punitivo organizzato nei minimi dettagli. È dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore, Enrico Morabito, docente di Casavatore, piccolo centro in provincia di Napoli, picchiato selvaggiamente, giovedì scorso, da cinque persone adulte di età compresa tra i 40 e i 50 anni. L’insegnante, un supplente della scuola De Curtis, ha denunciato l’accaduto, oltre che alle forze dell’ordine, anche sui social network, con un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Negli ultimi giorni – ha scritto Morabito – ho svolto una supplenza breve nella scuola media della mia zona. Pensavo di essere stato fortunato. Non è stato così” . Giovedì mattina il docente era in una classe in sostituzione di un collega assente. Come spesso accade ai supplenti, non è stato facile per Morabito gestire gli alunni; molti studenti facevano chiasso disturbando di continuo la lezione. Il docente è stato costretto a richiamarli in maniera energica, non pensando assolutamente a quali potessero essere le conseguenze.

Nel pomeriggio, intorno alle 16, alcune persone hanno citofonato a casa di Morabito, chiedendo al docente di scendere un attimo in strada. Si erano presentati come amici e il supplente, incuriosito, li ha accontentati. I cinque adulti, a volto scoperto, si sono prima sincerati che si trattasse dell’insegnante della De Curtis e poi lo hanno malmenato. “Non mi hanno dato tempo di fare altre domande – ha specificato Morabito – che subito mi hanno aggredito, verbalmente e fisicamente. Sul portone del palazzo ancora si vedono macchie del mio sangue. Ho chiamato i carabinieri e fatto denuncia. È stata allertata un'ambulanza che mi ha portato in ospedale. Per fortuna nulla di estremamente grave. Qualche cura da fare e sette giorni di riposo, solo tanta paura per me e soprattutto per mia madre” .