Duemila i senzatetto a Napoli, finiti in strada per il Covid

Sono duemila i senzatetto, stando ai dati ufficiali, presenti a Napoli. Ufficiosamente, però, molti di più. " Si contano più napoletani e ci sono immigrati finora estranei al fenomeno come gli srilankesi. Si tratta di lavoratori in nero o alla giornata finiti in strada con il Covid ", spiega il vicedirettore della Caritas Diocesana di Napoli, Giancamillo Trani.

Inoltre, racconta Enrico Spravigna di "Binario della solidarietà", che è stato registrato un incremento del 20 per cento di domande per una doccia o un pasto. La cooperativa Dedalus poi segnala che tra settembre e ottobre sono passate 1338 persone al loro centro di via Tanucci. Mille uomini e trecento donne circa. Più della metà italiani e per l'80% tra i 31 e i 65 anni. Questi solitamente girovagano per lo più nella zona della stazione dei Campi Flegrei e in Galleria Umberto. Il punto più critico però, riporta la Repubblica, è la baraccopoli dell'ex mercato ittico completamente invasa dai topi. Densamente popolate da senzatetto anche piazza Cavour, il Duomo, Galleria Principe, il Maschio Angioino e piazza Garibaldi.

A testimonianza, inoltre, di come il periodo sia sempre più pesante per tante persone ci sono le 16.597 domande per i buoni spesa 2021 fatte al Comune di Napoli. L'erogazione, dice Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali, avverrà entro Natale. " Una prima misura che coinvolge 31.500 cittadini. Stabiliremo per alcuni nuclei familiari un incremento tra i 100 e i 200 euro ", spiega sempre Trapanese il aggiunge che grazie a questi dati la città di Napoli " avrà la sua prima mappa della povertà post-Covid, un'analisi per quartieri per studiare misure mirate e differenziate ".