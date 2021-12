Piazza Garibaldi, il degrado allontana i turisti (e non solo)

" Intervenite subito ", è l'appello disperato di commercianti e albergatori napoletani lanciato al Comune. Eppure, Piazza Garibaldi, centro altamente turistico della città, resta sempre uguale. Non si muove nulla. Neppure con l'avvicinarsi del ponte dell'8 dicembre e delle feste natalizie.

Gli imprenditori sono preoccupati perché nonostante il risalto mediatico che la questione sta avendo la piazza è sempre più sporca e mal ridotta. Il primo ad alzare la voce, riporta la Repubblica, è Antonio Lettera, direttore dell'hotel Terminus, e membro del direttore della sezione Turismo unione Industriali: " Arriva il ponte dell'Immacolata, la città sarà piena e non possiamo accogliere i turisti in queste condizioni, serve accelerare. La piazza - chiarisce - si deve presentare in condizioni decorose. Non vedo vigili urbani in piazza Garibaldi, chiediamo al Comune almeno un segnale sulla pulizia e l'ordine pubblico. Servono controlli per auto parcheggiate in terza fila, non possiamo più tollerarlo ".

Dello stesso avviso anche Antonio Ferrieri, titolare della catena "Cuori di sfogliatella" e referente Confesercenti del settore bar e pubblici esercizi. Quest'ultimo ritiene che chi lavora lì è vittima di una situazione drammatica. " Le nostre attività - racconta - lavorano con fatica da anni su un tessuto sociale così complesso, ora serve un cambio di passo, il Comune intervenga subito ".

Senza trascurare, inoltre, l'emergenza senzatetto. Sono molti che vanno a dormire davanti alle vetrine dei negozi di Piazza Garibaldi. Da tempo il direttore della Caritas Campania, l'arcivescovo Mimmo Battaglia, chiede dormitori e servizi. " L'80 per cento dei nuovi poveri campani - spiega - si sono rivolti per la prima volta alla Caritas quest'anno e la maggioranza si trovano a Napoli. Con la Chiesa continua facciamo la nostra parte, la nostra opera va avanti ma lo Stato deve intervenire ".