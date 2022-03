Ercolano, benzina pagata ma non erogata

In questi ultimi tempi fermarsi dal benzinaio sta diventando un’azione decisamente impegnativa per il portafoglio. La benzina e il diesel costano sempre più. E questo è un danno sia per i singoli cittadini, che alla pompa si trovano a dover pagare cifre di non poco conto che incidono sul bilancio familiare a fine mese, che per il sistema economico. Perché gli aumenti producono un effetto a cascata che ricade anche sui servizi e sui prezzi dei beni di consumo. In altre parole, rincari richiamano rincari.

Il governo ha provato ad intervenire tagliando le accise, fino al prossimo 30 aprile, di 25 centesimi al litro. Ma la situazione resta difficile.

In questo scenario difficile per i consumatori bisogna vigilare affinché non ci sia qualcuno che ne approfitti. Luca Abete, noto inviato di Striscia la Notizia, in un servizio ha raccontato di una pompa di benzina a Ercolano, nel Napoletano, che non erogherebbe la quantità di carburante effettivamente pagata dal cliente.

Nel filmato si vede un uomo inserire una banconota di 5 euro in un distributore al self service. Ma, secondo il suo racconto, succede qualcosa che non dovrebbe accadere. " Come potete vedere i litri aumentano, anche l’importo di erogazione ma noi" il carburante "ancora non l’abbiamo messa nel serbatoio. Non è giusto. Il conteggio dell’importo cresce anche se dalla pistola non esce una goccia. E il conteggio della benzina parte già dall’estrazione della pistola" , afferma l’autore del video.

In un altro video Abete sottolinea che il conteggio della benzina parte non quando inizia l’erogazione ma addirittura nel momento in cui si estrae la pistola dalla colonnina. L’inviato del tg satirico spiega che con 5 euro si sarebbero dovuti avere 2 litri e 17 mentre il cliente "si trova con 2-3 dita di benzina in una bottiglia da 1,5 litri". "Chi lo sa quanti hanno fatto benzina e non si sono accorti che qualcosa andava storto”, ha affermato Abete.

L’inviato di Striscia, per far luce sulla vicenda, ha chiesto spiegazioni al benzinaio di turno che, sorpreso per quanto accaduto, ha provato a spiegare: "È impossibile, chi gli ha detto questa stupidaggine della benzina non erogata. Cosa molto strana, non è mai capitata questa cosa. Ogni due, tre mesi vengono fatti i controlli".