Collezionista di coltelli in manette: aveva aggredito un vicino

La segnalazione è arrivata proprio quando gli agenti di polizia del commissariato di Portici-Ercolano, nel Napoletano, erano di pattuglia per i consueti controlli del territorio, disposti dalla centrale operativa. I poliziotti sono intervenuti a Ercolano, in via Nicolò Marcello Venuti, in seguito alla richiesta di aiuto di un uomo che ha denunciato di essere stato aggredito e minacciato con un coltello dal vicino di casa. L’aggressore è stato rintracciato con facilità dalle forze dell’ordine che hanno poi proceduto alla perquisizione dell’abitazione del sospettato.

Al momento dei controlli, c’è stata la curiosa scoperta da parte degli agenti, i quali hanno rinvenuto a casa del vicino della vittima ben dodici coltelli, due tirapugni, una piantina di marijuana, due bustine con circa sette grammi della stessa sostanza, una lampada Uv e un bilancino di precisione.

L’uomo, un 28enne originario di Ercolano, come riporta il quotidiano Il Mattino, è stato denunciato per detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, percosse e minacce aggravate.