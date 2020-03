Estorce il denaro delle offerte ai parroci, arrestato

Estorce il denaro delle offerte ai sacerdoti, finisce in manette un 47enne a Ercolano, in provincia di Napoli. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato mentre urlava all’indirizzo dei sacerdoti nonostante avesse già ottenuto da loro il denaro che, evidentemente, non era abbastanza per lui.

L’episodio si è verificato nel fine settimana appena trascorso all’interno della chiesa del Santissimo Salvatore, in via Panoramica nella cittadina che sorge ai piedi del Vesuvio. L’uomo, 47 anni, residente a Napoli, ha affrontato i sacerdoti all’interno dell’edificio religioso, nei locali della sagrestia annessa al tempio. Ha preteso che gli consegnassero il denaro delle offerte. Quando i parroci gli hanno consegnato la somma di trentacinque euro, evidentemente insoddisfatto, ha iniziato a inveire contro di loro. Urla e minacce fino a che, sul posto, non sono arrivati i carabinieri, che hanno risposto alla richiesta d’aiuto giunta loro proprio dagli uomini di Chiesa. Quando i militari hanno raggiunto l’edificio sacro e si sono portati all’interno della sacrestia, si sono imbattuti nella furia del 47enne che proseguiva nell’aggressione verbale contro i due sacerdoti.

I carabinieri, dunque, lo hanno subito bloccato e gli hanno stretto la manette ai polsi. Al momento del loro intervento non c’era nessun fedele in chiesa. Il 47enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo risulta in attesa di giudizio e dovrà rispondere dell’accusa di estorsione ai danni dei due parroci ercolanesi.

Non si tratta del primo episodio simile che si verifica ai danni dei sacerdoti fin dentro le chiese affidate alle loro cure. Furti, estorsioni e violenze, già da tempo, rappresentano uno dei problemi che si trovano ad affrontare – nell’hinterland napoletano come nel resto d’Italia – i sacerdoti chiamati a esercitare il loro ministero in aree più o meno difficili dal punto di vista sociale, nelle “periferie” che fin troppo spesso si spingono fin nel cuore delle metropoli italiane o dentro territori altrimenti "insospettabili". Da Pordenone e fino alla Sicilia, le cassette delle offerte, dove la pietà dei fedeli deposita l'obolo per chi ha bisogno, ingolosiscono malviventi di ogni specie che, con diversi escamotage, tentano di appropriarsi dei soldi e, talora (come dimostra l'episodio che si è consumato a Ercolano) non si fanno scrupoli a passare alla vie di fatto, minacciando e aggredendo i sacerdoti.

