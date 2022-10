Evade dai domiciliari e scappa in strada: fermato dopo trattativa

È stato un sabato pomeriggio alquanto agitato quello appena trascorso a Torre del Greco, popoloso comune in provincia di Napoli. La fuga tra le strade della città di un ragazzo di 29 anni che era evaso dai domiciliari, l’inseguimento e, una volta raggiunto il giovane, le trattative per concludere la vicenda senza violenza. Cosa effettivamente accaduta grazie alla grande professionalità degli uomini delle forze dell’ordine. Ma non è stato semplice.

La storia, racconta il Mattino, ha avuto inizio quando F.O., tossicodipendente con problemi psichiatrici arrestato il mese scorso per aver aggredito in strada cinque donne, aveva deciso di uscire nonostante il regime di arresti domiciliari a cui era sottoposto. Per fare cosa non si sa. Quel che è certo è che il suo piano, qualunque fosse, non è andato a buon fine.

Una pattuglia dell’Unità operativa di polizia stradale della polizia Municipale, impegnata in un giro di controllo del territorio, ha notato l’uomo che camminava via Cesare Battisti. Non appena il 29enne si è accorto degli agenti, e nonostante la sua imponente stazza (quasi due metri di altezza per 150 kg), il giovane ha provato la fuga.

In un primo momento sembrava essere riuscito nel suo intento. Ma non aveva fatto i conti con due vigili che hanno avviato immediatamente un’operazione di ricerca del fuggitivo. Gli agenti, per individuare il giovane, hanno contattato i carabinieri e la polizia di Stato che, senza perdere tempo, sono accorsi in ausilio.

Nel frattempo una pattuglia dei vigili era riuscita a raggiungere l’uomo. Ma di tempo prima di bloccarlo ne è servito. Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri armati di taser, hanno intavolato una trattativa con il soggetto per evitare che la situazione degenerasse. Dopo circa 20 minuti, ecco la svolta: il 29enne decide di consegnarsi senza compiere altri colpi di testa.

L’uomo è stato condotto in caserma e deferito all’Autorità giudiziaria per evasione. Attualmente si trova di nuovo ai domiciliari. Dai quali, si spera, non fugga ancora.