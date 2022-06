Incursione notturna e furto a scuola: fermati giovani di 13 e 14 anni

Si sono introdotti in piena notte all'interno di una scuola per rubare qualche merendina, del materiale di cancelleria e una statua della Madonna: i due ladri protagonisti di questo furto, tuttavia, hanno fatto notizia non tanto per la consistenza del bottino di cui si sono impossessati, quanto per la loro giovanissima età.

L'episodio si è verificato la scorsa notte, quando i ragazzini hanno deciso di entrare in azione prendendo di mira la scuola primaria statale 'Don Lorenzo Milani' di Pomigliano d'Arco (Napoli). Dopo aver scavalcato la recinzione esterna dell'istituto sito in via Indira Gandhi, i minori sono riusciti a fare irruzione nell'edificio tramite una porta secondaria. Non si sa bene quale fosse inizialmente l'obiettivo dei ragazzini, fatto sta che ad essere sottratti durante l'incursione notturna sono stati alcuni oggetti di cancelleria, qualche pacchetto di merendine e infine una statuetta in gesso della Madonna.

I rumori provenienti dall'interno dell'edificio hanno allarmato alcuni residenti, che si sono occupati di allertare prontamente le forze dell'ordine. Sul posto indicato sono giunti i carabinieri della stazione di Pomigliano, i quali hanno bloccato i responsabili e quindi recuperato la refurtiva.

A rendersi protagonisti del grave gesto, come documentato dai militari con grande stupore, dei giovani di 13 e 14 anni: si tratta di studenti incensurati che, secondo quanto riferito dalla stampa locale, frequentano peraltro la medesima scuola presa di mira la scorsa notte. I minorenni sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di furto aggravato e quindi affidati nuovamente alle rispettive famiglie. Ancora non si sa, invece, quanti e quali provvedimenti verranno adottati nei loro confronti da parte dell'istituto. Gli oggetti recuperati dai carabinieri di Pomigliano sono stati tutti restituiti al dirigente responsabile del plesso scolastico.