Ferite all'addome: insegnante trovato morto, orrore a scuola

Il corpo senza vita di un insegnante, Marcello Toscano, 64 anni, è stato trovato in una scuola media di Melito, alle porte di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata ieri, martedì 27 settembre, dopo che i familiari della vittima hanno lanciato l'allarme. Da una prima ricognizione dei carabinieri intervenuti sul luogo del delitto sembrerebbe trattarsi di un omicidio.

I fatti

Il cadavere del docente, che insegnava nella scuola media "Marino Guarano", è stato trovato attorno alle 22.30 di ieri. Le ricerche dell'uomo erano partite alle ore 20, quando i familiari hanno lanciato l'allarme poiché non ne avevano più notizie e non riuscivano a contattarlo. Sarebbe stato il figlio dell'insegnante, per primo, a segnalare la presunta scomparsa del padre ai carabinieri di Mugnano. Poi la figlia di Toscano avrebbe notato l'auto del genitore nei pressi della scuola allertando immediatamente i militari dell'Arma. A quel punto, i carabinieri della stazione locale sono arrivati sul posto, hanno fatto aprire i cancelli dai custodi e sono entrati nel perimetro dell'istituto. Hanno ispezionato tutti i locali, interni ed esterni rinvenendo il corpo esanime del 64enne in un'aiula.

L'ipotesi di omicidio

Dalle prime osservazioni medico legali, la morte sembra riconducibile a un'aggressione con arma bianca, un coltello o comunque uno strumento con lame. I militari dell'Arma hanno acquisito i nastri delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e stanno ricostruendo, anche ascoltando parenti, amici e colleghi di Toscano, le ultime ore di vita dell'uomo." L'hanno ammazzato come un cane nel cortile di una scuola della Repubblica Italiana nella tarda mattinata di un anonimo martedì di fine settembre ... Cronache da Melito dove si muore senza un perché e tra l'indifferenza generale. Grazie ad uno Stato che ha abdicato da tempo, diventato solo una sorta di participio passato: qualcosa che è stato ma che adesso non c'è più... ", ha scritto su facebook un parente della vittima.

Il retroscena

Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa, l'istituto scolastico in cui si è consumato il presunto omicidio è lo stesso dove, nello scorso mese di maggio, un ragazzino di 13 anni venne ferito alla schiena con un'arma da taglio mentre era in aula da un compagno di classe. Due mesi prima venne aggredita, nel bagno della scuola, anche una bambina di 11 anni da parte di una coetanea. Anche nel caso dell'omicidio di Marcello Toscano - sposato, due figli, in passato consigliere comunale a Mugnano in più occasioni - potrebbe essersi trattato di un'aggressione, i cui motivi sono però al momento sconosciuti.

Il sindaco di Melito