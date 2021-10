L’appello del vescovo di Napoli: "Denunciate la malavita"

“Un patto educativo” per liberare Napoli dalle grinfie della camorra. Ancora una volta il vescovo della città partenopea Domenico Battaglia interviene in prima persona dando il suo contributo alla battaglia contro la criminalità organizzata. Lo fa attraverso le pagine del settimanale Credere, a cui rivela l’intenzione di dare seguito a un progetto comune che veda impegnate le istituzioni e le associazioni di volontariato nella promozione di sani valori sul territorio. Per il vescovo, in ogni caso, non bisogna abbassare la guardia nel denunciare la malavita, non bisogna girare la faccia dall’altra parte facendo finta di non vedere.

Battaglia è stato nominato pochi mesi fa da Papa Francesco al posto di monsignor Crescenzio Sepe e, fin dall’inizio del suo mandato, ha indirizzato l’operato della Chiesa napoletana a favore delle persone più fragili e povere. Questo percorso non può prescindere dal “dovere della denuncia del male sociale” , una piaga che peggiora in maniera esasperata le condizioni di vita del genere umano. Il vescovo immagina che al suo fianco ci siano le istituzioni, le quali, per venire incontro alle esigenze del sud, della Campania e di Napoli, devono saper operare “scelte politiche e amministrative all'altezza della loro sete di speranza e del loro sogno di riscatto. Un dovere verso le nuove generazioni” .