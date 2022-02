Lato B ben in vista nel cartellone pubblicitario: è polemica per l’immagine sessista

“Il panorama più bello del mondo” . È questa la frase che campeggia su un cartellone pubblicitario apparso nei giorni scorsi a Posillipo, quartiere chic di Napoli. Lo sfondo, però, ha scatenato una feroce polemica sui social network. Il manifesto mostra solo in lontananza il Golfo della città partenopea, in primo piano si vedono sette ragazze di spalle, con il sedere ben in vista fasciato da leggings colorati. L’immagine, considerata sessista, ha provocato la reazione immediata del consigliere comunale di opposizione Alessandra Clemente.

L’ex candidato a sindaco ha pubblicato un post su Facebook nel quale ha scritto: "Non pensate sia riprovevole dover commentare ancora una volta l'utilizzo materiale del corpo delle donne per la solita pubblicità sessista spalmata in bella vista per le strade della città? Questo manifesto sulla collina di Posillipo mi ha lasciata un grandissimo senso di disagio” . Il consigliere ha chiesto la rimozione del cartellone dalle strade cittadine.

Anche un altro esponente politico è intervenuto sulla vicenda, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, il quale ha commentato in una nota: “É triste pensare che nel 2022 si debba ancora utilizzare il sedere di una donna per fare pubblicità, facendo passare in secondo piano la bellezza della nostra città. Un'iniziativa di pessimo gusto a mio parere, tanto che non si capisce nemmeno cosa si sta pubblicizzando” .

L’azienda napoletana che ha pensato a questa strategia di marketing produce indumenti femminili, in particolare leggings. I titolari, con la trovata pubblicitaria, hanno sicuramente ottenuto il risultato sperato: far parlare della loro iniziativa in città. Probabilmente hanno ottenuto anche di più, dato che l’immagine è diventata virale tanto da superare i confini regionali in poco tempo.