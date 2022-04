La lite e poi le coltellate: morto ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a coltellate nel corso di una violenta rissa avvenuta ieri sera a Torre del Greco, popoloso comune in provincia di Napoli.

La tragedia si è consumata intorno alle 23 vicino a un’area giochi situata in via Giacomo Leopardi. A perdere la vita è stato Giovanni Guarino, incensurato, colpito con un fendente al cuore che non gli ha lasciato scampo. Ferito gravemente anche un amico della vittima che, a causa delle diverse coltellate ricevute, ora è ricoverato all'ospedale Maresca: per fortuna il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione è emerso che la rissa è divampata per futili motivi legati ad una festa che si stava svolgendo all’interno di un'area dove da alcuni giorni erano state montate alcune giostre private in vista delle ormai prossime festività pasquali.

Non si sa se a far scoppiare la violenza sia stata qualche frase di troppo. Fatto sta che dalle parole si è passati in pochi istanti ai fatti. Il 19enne è stato aggredito e colpito con sette fendenti: uno di questi, quello fatale, lo ha raggiunto al cuore. La violenza ha scatenato il terrore tra i presenti che, temendo il peggio, sono scappati in cerca di riparo.

Il ragazzo è stato soccorso immediatamente e trasportato all'ospedale Maresca. La situazione, però, era particolarmente grave tanto che i medici non hanno potuto fare altro che costatarne la morte. Nello stesso ospedale è stato portato anche l’amico di Giovanni. Il giovane è tutt'ora ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tensione altissima all’esterno del nosocomio dove si sono ritrovate decine di persone, tra parenti e amici dei due ragazzi, sconvolte per quanto accaduto. Nella concitazione del momento sono state danneggiate alcune porte ed una parete di cartongesso. Nonostante tutto non si sono registrate aggressioni al personale medico e a quello di vigilanza.

Sulla drammatica vicenda sta indaga la polizia di Stato che ha ascoltato alcuni testimoni e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. In relazione ai fatti sarebbero già stati fermati due adolescenti di 17 anni residenti nel comune di Torre Annunziata: i minori saranno ascoltati in giornata dagli inquirenti. Nel frattempo è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Torre Annunziata.