Dispersione scolastica: denunce a raffica nel Napoletano

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica nel Napoletano. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, in collaborazione con i dirigenti delle scuole dell’obbligo del territorio e con la procura per i minori di Napoli, hanno setacciato gran parte della platea studentesca dei diversi centri ai confini con la città partenopea, scoprendo una serie di irregolarità. A Sant’Antimo, sono state individuate sei famiglie che non mandavano i ragazzi a scuola; dodici genitori sono stati denunciati per inosservanza dell’obbligo di istruzione dei figli minori.

Come riporta Napoli Today si tratta di sei studenti che, pur essendo iscritti regolarmente negli istituti scolastici cittadini, non frequentavano da alcuni mesi le lezioni. I familiari hanno cercato di giustificarsi con i militari. Alcuni hanno riferito di non sapere che il figlio “marinasse” la scuola, mentre altri hanno ammesso di non mandare il minorenne in classe per paura del Covid-19. Curioso il caso di due alunne, più volte bocciate, le quali evitavano di presentarsi a scuola poiché si vergognavano del fatto di essere più grandi degli altri studenti.