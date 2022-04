Mala movida, investiti due carabinieri e un minorenne

A Napoli continua ad imperversare il triste fenomeno della mala movida. L’ultimo fine settimana è stato particolarmente difficile sul fronte della sicurezza tanto nel centro storico della città che si è sfiorata una tragedia. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, due giovani sono stati arrestati dai carabinieri per aver forzato un posto di blocco e investito due militari ed un ragazzo di 17 anni.

Il fatto è avvenuto intorno alle 3.00 di notte. I carabinieri stavano effettuando controlli nelle aree della movida quando hanno visto i due ragazzi a bordo di uno scooter 300 cc percorrere una strada contromano. A quel punto i militari hanno intimato ai centauri di fermarsi. Questi ultimi, inizialmente, hanno rallentato ma poi ha accelerato forzando il blocco e investendo il comandante della compagnia Napoli centro, Giordano Tognoni, un carabiniere della stazione San Giuseppe e un ragazzo di 17 anni che stava passeggiando lungo la via.

Gli altri militari si sono lanciati all’inseguimento dei centauri che hanno perso il controllo del mezzo in largo San Giovanni Maggiore. Nonostante tutto i due, già noti alle forze dell’ordine, hanno opposto resistenza. Solo dopo una colluttazione i due sono stati bloccati e arrestati.

A finire nei guai sono stati Umberto Tancredi, di 29 anni, e Ivan Santangelo di 28, da anni attivista nei collettivi studenteschi e dal 2015 parte del collettivo dell'Ex Opg – Je so' pazzo e con un passato come candidato consigliere non eletto alla Terza municipalità con la lista di estrema sinistra "Potere al popolo". Entrambi dovranno rispondere di resistenza, lesioni aggravate e oltraggio. Lo scooter è stato sequestrato. Per il 17enne investito e i carabinieri diversi traumi contusivi e lesioni: le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni.

Ma questo non è stato l’unico episodio di una certa gravità. In via Bisignano, zona baretti di Chiaia, un 15enne è stato soccorso dalla polizia municipale in quanto stava rischiando di finire in coma etilico.

Secondo quanto hanno appurato gli agenti, il minore avrebbe iniziato a bere in un locale dei Quartieri Spagnoli. Seppur sbronzo, l’adolescente ha continuato la sua "allegra" serata nella zona di Chiaia dove si è sentito male. Erano circa le due di notte quando il 15enne è crollato a terra in via Bisignano.

Per sua fortuna sul posto erano presenti gli agenti del reparto Tutela emergenze sociali e minori della polizia municipale, impegnati proprio nel contrasto dell'abuso di alcolici. I vigili, appena si sono accorti di quanto accaduto, hanno soccorso il giovane ed hanno chiamato un'ambulanza. Una volta ripresosi, il 15enne è stato riaffidato ai genitori che sono stati convocati sul posto.

La vicenda, però, non è finita qui. Perché gli agenti si sono messi al lavoro per ricostruire la serata del giovane. In questo modo le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il locale dove il ragazzo ha acquistato i super alcolici. Il titolare è stato identificato e deferito all'Autorità giudiziaria.