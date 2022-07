Mala movida: tre vigili picchiati fuori dalla discoteca

La chiamano mala movida. Un fenomeno pericoloso che rende insicure le notti dei napoletani. Negli scorsi mesi il Comune ha provato a porre un argine all’azione di balordi attraverso un’ordinanza messa in campo per arginare l'escalation di violenza giovanile nelle ore del by-night. I risultati, però, non sono stati proprio esaltanti.

Il tempo è passato ma la situazione non è cambiata di molto. Nell’ultimo fine settimana, ad esempio, si è registrata una violenta aggressione a Coroglio: tre giovani di Acerra, di età compresa tra i 25 ed i 27 anni, sono stati picchiati davanti a una discoteca.

Non si conosce l’esatta dinamica dei fatti. I tre, tutti vigili urbani di Acerra, secondo una ricostruzione ancora da verificare avrebbero discusso per futili motivi con alcuni sconosciuti all’interno del locale. La questione non si sarebbe conclusa lì. All’uscita, infatti, i tre giovani sarebbero stati presi a calci e pugni. Pare che uno degli aggressori abbia mostrato anche una pistola prima di dar vita al pestaggio. Le vittime, ferite, sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta.

Ad avere la peggio è stato il 27enne che ha riportato una frattura al naso e varie contusioni: per lui la prognosi è di tre settimane. Gli altri due, curati per ferite più lievi, sono stati ritenuti guaribili in cinque giorni. Sulla violenza indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli. I militari hanno raccolto gli elementi utili per avviare le indagini e inviato l'informativa in Procura.

Quanto accaduto a Coroglio non è stato l'unico episodio di mala movida nella notte tra sabato e domenica. A Fuorigrotta, e più precisamente in via Diocleziano, un 19enne e una ragazza di 23 anni sono stati feriti alle gambe da colpi esplosi da una pistola a piombini. I giovani si sono recati al pronto soccorso del San Paolo per essere medicati.

Nel nosocomio, allertati dai sanitari, sono giunti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno raccolto le testimonianze dei ragazzi. Questi ultimi hanno raccontato ai militari di essere stati avvicinati da uno sconosciuto che ha tentato di rapinarli mentre erano in sella a uno scooter. Alla reazione del 19enne, l'uomo avrebbe esploso colpi da una pistola caricata a piombini. Le condizioni dei due giovani non destano preoccupazioni: per loro sono 5 i giorni di prognosi.

Come se non bastasse, altri problemi sono stati segnalati anche al Vomero. Nell’area collinare di Napoli i carabinieri hanno effettuato 3 arresti e 6 denunce, tra cui 4 parcheggiatori abusivi beccati mentre chiedevano denaro agli automobilisti. Per uno di loro è scattato anche il sequestro della somma raccolta durante la serata. Nel corso dei controlli un uomo, poi denunciato, è stato trovato in possesso di nove munizioni calibro 38 speciale nel serbatoio di una pistola semiautomatica, mai regolarmente registrati.