Mercatini abusivi e cumuli di spazzatura, il degrado del quartiere Vasto

Diventa sempre più difficile da gestire la situazione di degrado nel quartiere Vasto, la zona della stazione centrale di Napoli, in quelle aree dove è maggiormente concentrata la povertà e il disagio sociale dei tanti immigrati che risiedono in zona.

Giungono ogni giorno diverse segnalazioni, fatte dai residenti del quartiere al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità, riguardanti le gravi situazioni di degrado, legate soprattutto ai mercatini abusivi messi in piedi dagli extracomunitari, che occupano i marciapiedi di intere strade, soprattutto in via Galileo Ferraris e piazza Principe Umberto, con bancarelle improvvisate di abiti e oggetti usati, creando disagi e pericoli per i residenti e i passanti.

“Il fenomeno degli immigrati – ha dichiarato l’esponente politico – viene gestito male e questo crea enormi disagi, sia per loro stessi sia per tutti gli altri. La forte concentrazione, in unico luogo, di tante persone accomunate da disagi sociali, povertà e storie difficili non può che sfociare in tensioni, violenza e illegalità. In via Galileo Ferraris e in piazza Principe Umberto, la domenica mattina, si dà vita un enorme mercatino abusivo della spazzatura, che diventa regno di disordini, illegalità e degrado e i residenti diventano ostaggi di questo scempio. Serve un nuovo modo di gestire la questione, occorre una integrazione diversa, servono molti più controlli affinché le zone sovraffollate di extracomunitari non diventino luoghi di illegalità e pericoli”.

Effettivamente questi mercatini messi su con materiale trovato nella spazzatura sono un vero scempio e sono un rischio, anche per la salute, per chi li organizza e per chi si trova a transitare per quelle strade. Anche i commercianti subiscono un danno notevole dato che la probabile clientela viene allontana da quello scenario raccapricciante.

Nel Vasto, comunque, ogni giorno si registrano gravi episodi di violenza e azioni criminali di vario genere compiuti da immigrati, per lo più sbandati che si ubriacano e si drogano. L’altissimo numero di stranieri nella zona è dovuta alla presenza di numerosi Cas, i centri di accoglienza straordinaria.

Il Vasto è da sempre l’area di Napoli che ha accolto con grande senso di ospitalità immigrati che, nel tempo si sono integrati alla perfezione e che oggi sono un elemento prezioso della comunità. Oggi la situazione è ben diversa. L’arrivo di migliaia di stranieri giunti qui senza nessun preciso piano sul loro futuro ha sconvolto lo scenario. Molti di loro si dedicato allo spaccio di droga e al commercio di prodotti di dubbia provenienza senza avere licenze. Ciò crea problemi anche ai tanti immigrati perfettamente integrati che desiderano solo vivere in pace, rispettando la legge, e che sentono Napoli come casa propria.

