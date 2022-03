Napoli, è allarme violenza: accoltellati due minorenni

Una semplice discussione sulla viabilità stava per costare molto caro ad un 17enne napoletano. Il giovane è stato accoltellato alla schiena da un’automobilista che non ha gradito le critiche per il suo modo di guidare. Lo sconcertante atto di violenza si è consumato nel primo pomeriggio in via Foria a Napoli.

Il ragazzo stava passeggiando con alcuni parenti lungo la trafficata strada. Un pomeriggio che doveva essere di assoluto relax, anche in considerazione della chiusura delle scuole per la festa di Carnevale. Ed invece quella tanto agognata tranquillità è svanita come neve al sole del deserto. Ed in modo improvviso. Il ragazzo, mentre stava attraversando la strada, ha visto arrivare un’auto a forte velocità che rischiava di investirlo. A quel punto è nata una discussione tra il 17enne e la persona che era al volante della vettura.

Dalle parole l’automobilista è passato ai fatti. L’uomo ha estratto un coltello e si è avventato contro il "rivale" colpendolo alla schiena. Fatto ciò l’aggressore è scappato via riuscendo a far perdere le sue tracce. Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Per fortuna il minorenne non è in pericolo di vita.

Una violenza insensata. E non l’unica ieri a Napoli. Perché un altro grave episodio si è registrato nel pomeriggio a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Un ragazzo è arrivato al Pronto soccorso di Villa Betania con alcune ferite da coltello sul corpo.

Il giovane ha raccontato ai poliziotti che la violenza è avvenuta mentre si stava recando a casa della sua fidanzata. Secondo la sua versione due persone a bordo di uno scooter si sono avvicinate e senza alcun motivo hanno iniziato ad aggredirlo verbalmente. Gli sconosciuti, poi, lo hanno colpito con un coltello in diversi parti del corpo.

Il giovane, curato dai medici di Villa Betania, non sarebbe in gravi condizioni. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dei due fatti e per individuare eventuali responsabilità.