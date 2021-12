Pompei, pizzaiolo accoltella il cuoco perché bestemmiava. Arrestato dalla polizia

Un gesto folle, un raptus improvviso che ha trasformato una normale serata di lavoro di due ristoratori di Pompei, nel Napoletano, in una tragedia. Nessuno poteva immaginare che nel noto locale cittadino, frequentato dai tanti turisti che visitano il Santuario e gli scavi, potesse accadere un simile episodio.

Era tutto pronto per cominciare a ospitare i clienti quando il pizzaiolo si è avventato contro il cuoco, che era di spalle, colpendolo più volte alla gola con un coltello da cucina. L’uomo è stramazzato al suolo e ora rischia di morire, nonostante il pronto intervento del 118, immediatamente avvertito dagli altri dipendenti del ristorante, e il ricovero presso l’ospedale di Castellammare di Stabia, dove è stato operato d’urgenza. Sul posto anche gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per scoprire i motivi dell’aggressione.

Dai primi riscontri, come riporta la Repubblica, sembrerebbe che il pizzaiolo non sopportasse il modo di comportarsi del collega, il quale bestemmiava spesso e si lamentava per ogni cosa. Potrebbe essere stato stufo delle continue offese che riceveva e per questo motivo lo avrebbe colpito con il coltello.

I proprietari del locale, però, negano attriti tra i loro dipendenti e, a quanto pare, anche chi frequentava il ristorante in maniera assidua non aveva mai notato nulla di strano. D. S. A., 22 anni, è stato arrestato dalla polizia e rinchiuso nel carcere di Poggioreale a Napoli. Dopo aver ferito il cuoco si era barricato nello spogliatoio utilizzato dal personale e solo dopo diversi tentativi i poliziotti sono riusciti ad aprire la porta. A terra hanno trovato il coltello ancora sporco di sangue. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato i filmati della videosorveglianza, che permetteranno la ricostruzione dettagliata dell’accaduto.