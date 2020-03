A Pozzuoli la festa in strada con balli e canti, il sindaco: "Scandaloso"

L’avvertimento del governatore campano Vincenzo De Luca, che in un video diventato virale in tutto il mondo si dichiarava pronto ad intervenire con i "lanciafiamme" per scongiurare le "feste di laurea", non è stato ascoltato da un gruppo di abitanti del rione "Marocchini" di Pozzuoli che sono scesi in strada per esibirsi a tempo di musica. Nel comune della città metropolitana di Napoli, non c’è alcun evento particolare da festeggiare. Anzi. Nel resto d’Italia va avanti la conta dei morti: anziani, ragazzi, medici, uomini e donne. Eppure, in questo angolo della penisola c’è chi, incurante dei divieti, ha scelto di ritrovarsi per un po’ di svago.

Giovani, meno giovani e giovanissimi ballano seguendo uno show-man improvvisato che si esibisce in una danza tra i palazzi popolari. C’è chi indossa la mascherina, chi invece batte le mani, spalla a spalla, senza alcun dispositivo di protezione e senza rispettare la distanza di sicurezza. Il tutto è stato immortalato in un video pubblicato sulla pagina Facebook Pozzuoli Informa. "Per colpa di pochi (cavernicoli), chissà quando si riuscirà ad uscire di casa" , è la didascalia che accompagna il filmato.

A stigmatizzare l’episodio è il sindaco della cittadina, Vincenzo Figliolia, che definisce "scandaloso quello che è successo ieri pomeriggio a via Napoli" . "Dei balordi, irresponsabili e senza alcun senso civico hanno pensato di radunarsi e fare festa tra i palazzi di un rione, nella parte retrostante il lungomare" , ha scritto il primo cittadino in un post pubblicato sui social network. "Pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto – prosegue - anche di raggirare i controlli" .

"Sono dei folli – attacca il sindaco - Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri" . "Io non ho più parole! Le regole dobbiamo rispettarle tutti! Non possiamo rischiare di vanificare i sacrifici di tutti" , si sfoga Figliolia e annuncia che le immagini sono ora al vaglio delle autorità. Non appena saranno identificati, per i partecipanti scatteranno "denunce e sanzioni" .