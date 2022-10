Ragazzo 15enne accoltellato davanti alla scuola: indaga la polizia

Ennesima violenza nelle vicinanze di una scuola. Questa mattina, a Miano, quartiere periferico a nord di Napoli, uno studente di 15 anni è stato accoltellato fuori l’istituto succursale dell’Ipseoa “Duca di Buonvicino”, in via Caprera. Il ragazzino, ferito al braccio e alla schiena, è stato trasportato all'ospedale Cardarelli dove è ancora sottoposto alle cure dei sanitari. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato dell'Upg della questura partenopea, che hanno avviato le indagini. Non è ancora chiaro se l'accoltellamento sia avvenuto al termine di una lite tra coetanei o meno.

Sull’episodio è intervenuta sui social media l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che è stata la prima a far sapere l'accaduto. “Ci giunge notizia – hanno scritto i responsabili del sodalizio – che nell’istituto ‘Duca di Buonvicino’ a Miano uno studente 15enne sembrerebbe sia stato accoltellato con più colpi di fendente da un suo coetaneo. Sul posto due ambulanze del 118; una di queste lo sta trasportando in ospedale per le cure del caso, in codice rosso" .