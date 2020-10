"Non ho mai puntato l'arma contro l'agente". Ma il video lo smaschera

Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, che si è svolta questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari, il 18enne Ciro De Tommaso, figlio del noto capo ultrà del Napoli Gennaro, conosciuto con l’appellativo di “Genny ‘a carogna”, ha affermato di non aver visto la paletta dei falchi e di non aver sentito l’alt degli agenti di polizia, ma solo i colpi di pistola. Il giovane ha ammesso di aver compiuto la rapina, nella quale è rimasto ucciso il suo complice, il 17enne Luigi Caiafa, ma ha negato con forza, assistito dall’avvocato Nello Sgambato, di aver puntato la pistola priva del tappo rosso di riconoscimento contro i falchi, intervenuti, all’alba di domenica scorsa, per sventare il tentativo di furto in via Duomo a Napoli.

Intanto, è stata autorizzata dalla Procura di Napoli la diffusione di un video ricavato dalle telecamere di sorveglianza posizionate in zona. Le immagini riprendono i due rapinatori che affiancano la macchina e puntano la pistola contro le persone che sono all'interno. Subito dopo entra nell'inquadratura un agente della polizia dei falchi della squadra mobile, in borghese, che si ripara a terra, dopo aver sentito molto probabilmente l'esplosione del colpo della pistola che si è poi rivelata una replica. Il poliziotto che ha sparato al 17enne rimasto ucciso, invece, non viene ripreso dalle telecamere. La Questura ha rivolto un appello a eventuali testimoni, affinché forniscano informazioni utili per ricostruire la dinamica dei fatti.

Nelle prime ore della scorsa domenica, in via Duomo, nei pressi della zona portuale di Napoli, un equipaggio dei falchi era intervenuto per sventare una rapina ai danni di tre automobilisti, commessa da due persone armate di pistola. Fin dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, era risultato chiaro come i due giovani, a bordo di uno scooter, avevano bloccato un’auto e, sotto la minaccia di una pistola, intimato alle tre persone a bordo della macchina di dare loro il denaro e gli oggetti preziosi che indossavano. I falchi della polizia, in perlustrazione, si erano accorti della rapina e ne era nato un conflitto a fuoco, dove a perdere la vita è stato il malvivente minorenne.