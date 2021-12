Santi con pistole e mitragliatrici: fa discutere la mostra inaugurata a Santa Chiara

Si apre oggi, nello splendido chiostro di Santa Chiara a Napoli, una mostra destinata a far discutere, soprattutto i fedeli più ortodossi. Fino a martedì 11 gennaio 2022 verranno esposte le opere del designer Roberto Olivieri, noto per i suoi lavori realizzati con alcuni grandi marchi della moda italiana. Questa volta le immagini proposte ai visitatori sono provocatorie, sicuramente non usuali. Olivieri presenta al pubblico i volti di santi mascherati, con pistole, bombe e fucili; un impatto forte, ma con uno scopo specifico: promuovere la pace nel mondo. Chi avrà la curiosità di andare a visitare la mostra potrà vedere Madre Teresa di Calcutta con proiettili d’amore e mitragliatrice sulle spalle, San Gennaro con in mano una granata di pace, una Maddalena con la pistola e il ramoscello d’ulivo e perfino Diego Armando Maradona con una camicia di foglie d’ulivo.

“Ho immaginato – ha dichiarato l’autore al Corriere del Mezzogiorno – che dinanzi alle tragedie dell'umanità anche i santi in Paradiso potessero insorgere e ricorrere a un linguaggio diretto, di contestazione, per destare gli uomini dal sonno della indifferenza” . Che il messaggio forte passasse immediatamente non c’erano dubbi, ora è necessario che i visitatori, ma soprattutto i fedeli percepiscano le reali intenzioni del designer Olivieri. Non c’è nulla di blasfemo nelle sue opere, ma la crudezza delle immagini può far correre il rischio all’artista di non essere compreso.