"Piove" nel treno appena collaudato: continui disagi per i passeggeri della Linea 1

Usufruire dei mezzi pubblici di trasporto a Napoli non è un'impresa semplice. In particolare a creare continui disagi è il servizio di metropolitana. Ieri, la Linea 1, quella che da Piscinola arriva fino a piazza Garibaldi, è andata in tilt per gran parte della mattinata con i treni fermi e i passeggeri in attesa sulle banchine. I problemi per i pendolari sono acuiti in questo periodo anche dal perdurare della chiusura per manutenzione della funicolare di Chiaia, un concatenarsi di disfunzioni che ha fatto aumentare anche il traffico cittadino. “A Napoli – ha dichiarato al Corriere del Mezzogiorno il sindacalista dell’Orsa Fabio Cuomo – non si può fare a meno di questa infrastruttura” . La Linea 1 della metropolitana è stata riattivata poco prima di mezzogiorno, dopo aver sistemato il guasto al sistema di telecomunicazione radio terra-treno.

Un altro episodio riprovevole ha riguardato uno dei nuovi convogli acquistati dalla Spagna. Un treno appena collaudato perdeva acqua dal tetto, creando disagi ai passeggeri. Il pavimento bagnato rendeva scivoloso il camminamento. Un banale difetto del condizionatore d’aria, un tubicino otturato che faceva debordare l’acqua all’interno del vagone invece di scaricare all'esterno del convoglio.