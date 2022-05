Sorrento, furiosa lite in discoteca: uno dei feriti è grave in ospedale

Il violento litigio è esploso per futili motivi, probabilmente per qualche bicchiere di troppo, dopo una serata di bagordi e festeggiamenti per la ricorrenza del primo maggio. Una furibonda rissa in un noto locale di Sorrento poteva trasformarsi in tragedia. La movida selvaggia, da queste parti, non lascia tranquilli i residenti. Ogni fine settimana, infatti, le cronache locali riportano notizie di ferimenti all’esterno dei baretti molto frequentati dai giovani della costiera. Ieri sera, l’ennesimo episodio, in via Santa Maria della Pietà, dove due persone sono state accoltellate fuori una discoteca.

Ad avere la peggio, un 29enne di Pimonte, che è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale, mentre se la caverà con pochi giorni di convalescenza un altro giovane di 24 anni, le cui ferito in maniera leggera. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che, grazie alle testimonianze di alcuni presenti, sono riuscite a individuare e ad arrestare i colpevoli. Si tratta, come riporta il quotidiano Il Mattino, di persone residenti tra Castellammare di Stabia e Pimonte, i quali sono stati fermati dai carabinieri della stazione e della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento.

A finire in manette sono stati quattro aggressori: il 38enne C.C. e il 41enne C.M. di Castellammare, che hanno già precedenti penali, e due incensurati di Pimonte di 29 e 28 anni. Con le stesse accuse è stato denunciato a piede libero anche un 24enne, che è rimasto leggermente ferito nella rissa. Le quattro persone arrestate sono state trasferite in carcere in attesa della convalida. Per loro si prevede un lungo processo che dovrà decretarne la pena.