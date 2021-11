Spesa sanitaria pro capite, Campania fanalino di coda

Peggio della Campania ha fatto solamente la Basilicata, ma tra le ultime regioni d’Italia per ciò che riguarda la spesa sanitaria corrente pro capite c’è anche la Calabria. I dati forniti dalla relazione della Corte dei conti alla commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sono impietosi e confermano che la nazione viaggia a due velocità. Le cifre sono chiare: il servizio sanitario non riesce a garantire al sud un’assistenza di qualità e a pagarne le conseguenze sono i cittadini. Spulciando il documento della Corte dei conti si può verificare che la spesa sanitaria corrente in Italia nel 2020 è stata in media di 2.120 euro pro capite. Al nord è stata di 2.139 euro, al centro di 2.165 euro, mentre al sud si è fermata a 2.046, una differenza evidente che mette nelle peggiori condizioni i cittadini del meridione.

Se andiamo nello specifico, regione per regione, emerge un quadro ancora più chiaro. Mentre il Molise ha registrato una spesa corrente pro capite di 2.539 euro, la Liguria ha avuto una spesa di 2.261 euro e l’Emilia Romagna di 2.218 euro. Fanalini di coda, a partire dall’ultima posizione, la Basilicata con 2.012 euro, poi la Campania con 2.014 euro e la Calabria con 2.029 euro. L’attuale situazione è stata evidenziata dalla stessa Corte dei conti che ha dovuto ammettere: “Nonostante il percorso di graduale avvicinamento ai livelli essenziali, il sistema sanitario non è in grado di garantire su tutto il territorio un’assistenza uniforme, per quantità e qualità” . Il divario tra nord e sud è cresciuto nel tempo senza che si intervenisse in maniera strutturale.