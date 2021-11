Le spinte, poi le botte: gli abusivi assaltano la troupe Rai

Dopo la storia del signor Ennio Di Lalla, sfrattato dagli abusivi e rientrato in possesso della sua abitazione solo 23 giorni dopo, sono numerosi i casi che stanno emergendo. Uno di questi è stato seguito dalle telecamere di Storie italiane, il programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. La troupe della trasmissione questa mattina si è recata a Pozzuoli, dove ha raccolto la testimonianza di Raffaele, che alcuni mesi fa ha contratto il Covid e, dopo una visita in ospedale, è rientrato a casa trovandola occupata dagli abusivi. Al suo interno c'erano due donne, di cui una incinta, e due bambini.

Anche lui, come il signor Ennio, si è visto privato della sua abitazione e nemmeno le forze dell'ordine sono riuscite a restituire a Raffaele la sua casa. " Alla fine mi hanno fatto la proposta di convivere con queste persone in casa ", ha detto sconsolato. Una proposta irricevibile per chiunque, tanto che a Raffaele non è restato altro da fare che prendere qualche effetto personale e lasciare l'abitazione. Tutt'oggi, quella casa è abitata dagli abusivi e Raffaele ha dovuto ripiegare su un'altra soluzione, in attesa di risolvere questa situazione che, nel suo caso, va avanti dal 2 giugno.

Mentre Raffaele raccontava il suo calvario alla giornalista di Rai1, alcune persone si sono palesate in diretta, inveendo sia contro la troupe della Rai sia contro lo stesso "sfrattato". Difficile capire cosa dicessero, ma gli insulti non è stato difficile comprenderli. A quel punto la conduttrice ha chiesto di sospendere momentaneamente il collegamento per dare modo all'inviata di ristabilire la calma a Pozzuoli ma nei minuti successivi, mentre in studio si parlava del caso del signor Ennio, il clima in provincia di Napoli si è fatto incandescente.

" Queste persone hanno agito in modo aggressivo verso la nostra inviata? ", ha domandato allarmata Eleonora Daniele rivolgendosi ai suoi autori. " Ora abbiamo chiamato i carabinieri, non vorrei che qualcuno abbia fatto male alla nostra inviata che ha raccontato in modo civile una storia. Non abbiamo notizie per ora ", ha aggiunto la conduttrice in attesa di ricevere delucidazioni. Saltato il collegamento video con Pozzuoli, l'inviata ha raggiunto Eleonora Daniele telefonicamente per spiegare l'accaduto: " Ci stiamo spostando di corsa perché sono scese tante persone e ci hanno assalito e tirato via dei pezzi dalla telecamera. Speriamo di recuperare il collegamento in video, se riusciamo, da un’altra parte. Siamo dovuti scappare Hanno minacciato anche Raffaelle ".