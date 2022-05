Travolgono una cameriera al lavoro con lo scooter: la ragazza è in prognosi riservata

Poteva finire in tragedia l’azione criminale compiuta da una baby gang di Napoli l’altra sera. Un gruppo di giovani, in sella a potenti scooter, hanno scorrazzato nei vicoli stretti di Forcella, uno dei quartieri malfamati della città, investendo i tavolini di un piccolo ristorante. Ad avere la peggio è stata una delle cameriere, fidanzata con il titolare del locale, ferita gravemente da un centauro e ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli. La giovane ha riportato una serie di fratture in più parti del corpo e le sue condizioni preoccupano i medici. Tutto è accaduto in pochi minuti. Prima il rumore assordante degli scooter e poi il gesto provocatorio di sfrecciare tra i tavolini all’esterno del ristorante. La cameriera è stata presa in pieno e scaraventata a terra. Gli stessi giovani malviventi si sono resi conto della gravità della situazione e sono scappati via lasciando incustodito il mezzo a due ruote.

La cosa, però, non è finita lì. Nonostante la confusione per la reazione dei clienti e l’arrivo dei soccorsi, i ragazzi della baby gang sono tornati indietro per riprendere lo scooter. Come riporta il quotidiano Napoli Today, ne è nata una discussione accesa con il titolare del locale e alcuni clienti di nazionalità spagnola, uno dei quali è stato ferito con un coltello dai piccoli criminali. "Siamo in un momento difficile – ha scritto in un post su Facebook Raffaele Del Gaudio, il proprietario del ristorante – lottiamo tra la vita e la morte. Eppure sabato riapriremo, per lanciare un forte segnale. Potete minacciarci quanto volete, non molleremo mai e continueremo a denunciarvi tutti. Non vi temiamo, non scendiamo a compromessi. Stateci vicini, insieme possiamo cambiare Napoli" .